Canet d'en Berenguer declara personas no gratas a Mazón y Camarero y reclama elecciones

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer (Valencia) ha aprobado en pleno declarar personas no gratas al presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, y a la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, por la gestión en la trágica dana del 29 de octubre de 2024 y la "falta de sensibilidad" hacia las víctimas.

El acuerdo municipal, a propuesta de Compromís, ha contado con los votos a favor de esta formación, así como del PSPV, Vecinos de la Playa e Izquierda Unida. La propuesta original consistía en solicitar la dimisión de Mazón, pero el jefe del Consell anunció su renuncia el pasado lunes. Finalmente, la iniciativa se aprobó el acuerdo plenario con nueve votos a favor y tres en contra, los de los ediles de PP y Vox, detallan fuentes municipales.

De este modo, el acuerdo reclama la convocatoria de elecciones autonómicas y declara personas 'non grata' en Canet d'en Berenguer a Carlos Mazón y a Susana Camarero, "como muestra de reprobación por su actuación y por la carencia de sensibilidad demostrada" ante las víctimas de la dana y sus familias.

Asimismo, insta a la Generalitat a "garantizar la máxima transparencia en la investigación de los hechos, y a revisar los protocolos de actuación y coordinación ante emergencias climatológicas graves, con el objetivo de mejorar la protección y la seguridad de la ciudadanía".

También muestra el apoyo de la corporación municipal "a todas las personas y familias afectadas por la dana, así como a los profesionales de los servicios de emergencia que trabajaron con dedicación y valentía en aquellas circunstancias extremas".

Según la propuesta de Compromís, que defendió en el pleno de este jueves el concejal Alberto Valls, "un año después, las consecuencias de aquella jornada continúan presentes".

"Las heridas emocionales y sociales todavía no se han cerrado, especialmente para las familias de las víctimas, que siguen esperando gestos de proximidad y reconocimiento institucional. Resulta especialmente lamentable que, después de un año, estas familias todavía no hayan sido recibidas por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón", aseveró.

Asimismo, achacó a Camarero la falta de alerta a usuarios de residencias. "Más allá de la responsabilidad jurídica que puedan determinar los tribunales, es evidente que hay una responsabilidad política y moral en la gestión de aquella emergencia, que el Gobierno valenciano tiene que asumir con transparencia y respecto a las víctimas", añadió.

Por su parte, Vox presentó un enmienda en la que pedía añadir al texto la solicitud de las dimisiones del ministro de Interior, Fernando Marlaska; la ministra de Defensa, Margarita Robles; la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez; y "de todos los diputados del congreso qué el pasado día 30 de octubre de 2024 cuando ya se contaba con 50 fallecidos no se quiso suspender el pleno de ese día para ayudar a los valencianos, los grupos políticos PSOE, Sumar, PNV, Podemos, ERC, Junts, BNG despreciaron a los afectados en la zona arrasada para votar el control de RTVE". Todos los partidos votaron en contra.