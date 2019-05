Cañizares pide "no bajar la guardia" por una educación en "libertad" ante "demasiada ideología y desapego a la verdad"

Publicado 15/05/2019 15:08:57 CET

#yoelijo pide al nuevo Consell diálogo para no volver a los tribunales y un "gran pacto educativo" con efectos en la Comunitat

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha valorado este miércoles el desarrollo de la campaña #yoelijo, "en defensa de la educación en libertad y del derecho de los padres a elegir la enseñanza que quieren para sus hijos", y se ha mostrado "muy contento" por el "éxito" logrado, aunque ha advertido de que esta iniciativa "no se ha acabado".

Así, ha opinado que "debe proseguir" y ha pedido "no bajar la guardia" en favor "del derecho a la libertad de enseñanza". Cañizares ha considerado que "la batalla" llevada a cabo a través de #yoelijo seguirá "tal como se ven las cosas por aquí" ya que, según ha dicho, hay "demasiada ideología y demasiado desapego a la verdad, que nos hace libres".

"Queremos una sociedad libre. Si no es así, nos vamos, a Francia o a otro sitio. Si no es así aquí no quepo. Necesitamos una sociedad libre", ha indicado el cardenal arzobispo, que ha aludido a su vez al artículo 27 de la Constitución española que reconoce el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.

Antonio Cañizares se ha pronunciado de este modo en el acto celebrado en València para hacer balance y resaltar los "resultados muy positivos" de la campaña #yoelijo y entregar los premios con los que se resalta la colaboración de diferentes personas en esta propuesta. Ha dicho que la Iglesia Católica "defiende al hombre, el interés común y los derechos fundamentales" y ha expuesto que se hará "todo lo posible para que se cumpla lo que dice la Constitución" en el terreno educativo.

El cardenal arzobispo ha indicado que "nos jugamos el futuro de la sociedad con el tema de la educación" y ha insistido en que esta y la libertad para elegirla "son derechos que hay que exigir garantizados" por la Carta Magna. Tras ello, ha apuntado que "si no los garantizara, sería injusta con los derechos fundamentales".

Cañizares ha defendido, junto al derecho a la libertad de enseñanza", "el de los padres a elegir" y el de "libertad religiosa" y ha asegurado que "sin esto, no hay democracia". "Son los padres quienes educan, no el Estado. Si fuese así estaríamos en una dictadura", ha planteado, además de reivindicar de nuevo la Constitución de 1978.

Asimismo, ha aludido al "derecho inalienable a ser educado conforme a las convicciones religiosas" de cada uno y ha opinado que debería ofrecerse "enseñanza moral o religiosa católica, judía, mahometana y evangélica", entre otras. "Todos los aprobaron. No hay que quitar el derecho a la enseñanza moral y religiosa. Todo centro debe ofrecer la materia y se olvida", ha matizado.

El cardenal arzobispo de Valencia ha agregado que "el gobierno que sea, de derechas o de izquierdas, debe cumplir la Constitución, que manda e impera ser respetuoso con el derecho fundamental de la educación". Ha estimado que los colegios concertados deben "responder a un ideario, a un modelo propio" y ha expuesto que "no se engañe a la gente".

Antonio Cañizares ha planteado también que "la clase de religión sea conforme debe ser, no solo una acumulación de datos" y que "eduque en sentido religioso". Ha propuesto "hacer autocrítica" en este sentido y a instado a "propiciar una enseñanza de calidad" que "respete y promueva valores fundamentales".

"CONSENSO CONSTITUCIONAL"

Durante su intervención, Cañizares ha aludido en varias ocasiones al vicepresidente del Gobierno socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido la pasada semana, como "gran defensor de la Constitución" y de su "consenso". "Decía: no es necesario un pacto educativo. Ya lo tenemos, es el consenso constitucional en este artículo-- el 27--. Ahí está el pacto", ha comentado al respecto.

Junto al cardenal arzobispo han participado en el acto de balance de #yoelijo, el presidente de la Federación Católica de Padres de Alumnos Valencia y portavoz de la campaña, Vicente Morro; la secretaria autonómica de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez; el director gerente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), Mariano Vivancos; el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU-Cardenal Herrera, Elías Durán, y el rector de la Universidad Católica San Vicente Mártir, José Manuel Pagán.

En conjunto, han reclamado al futuro Gobierno valenciano diálogo para "no tener que ir a los tribunales a defender el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos", como "en la pasada legislatura". Vivancos ha aludido a las recientes palabras del presidente del Consell en funciones y candidato del PSPV a la reelección, Ximo Puig, defendiendo el "diálogo" y ha dicho que "buenas dosis" de este es "lo que se necesitará en el ámbito educativo".

Asimismo, ha recordado "la idea de llegar a un gran pacto educativo" en el conjunto del Estado y ha reclamado que pueda tener "efectos en el ámbito territorial" de la Comunitat Valenciana, además de abogar por un modelo educativo "heterogéneo" y "de pluralidad" y subrayar que esto debe ser reconocido y visibilizado "por los poderes públicos" porque "si expulsamos" se va hacia un "modelo de enseñanza único y monocolor que no es bueno para todos".

"MOMENTO DE OPORTUNIDAD"

El representante de Feceval ha considerado que el actual, tras las elecciones generales y autonómicas, es "un momento de oportunidad, de recordar lo obvio, los derechos y de no ponerlos en riesgo con la normativa educativa" que debe "servir para mostrar voluntad de diálogo" y "ayudar a consolidar una mejor educación en el futuro"

Vicente Morro, por su lado, ha insistido en que se habla de "cuestiones muy serias y de derechos fundamentales" y ha lamentado que haya "mucha gente que no acaba de entender lo que es el Estado de Derecho", a la vez que ha afirmado que #yo elijo ha sido una "campaña positiva" para "defender la libertad" y no "caprichos, privilegios o prejuicios".

Por su parte, Vicenta Rodríguez ha defendido también el "derecho a elegir" entre "diferentes propuestas" y un "modelo de libertad"; ha instado a respetar la variedad y ha mencionado, en la línea de lo planteado, al artículo 27 de la Constitución y a Pérez Rubalcaba.