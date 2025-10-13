Archivo - Cano exige la ampliación "urgente" de los aeropuertos de Alicante y Valencia ante el "récord" de septiembre - GVA - Archivo

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha reclamado de nuevo al Gobierno central la ampliación "urgente" de los aeropuertos de Manises y Alicante-Elche Miguel Hernández tras conocerse los últimos datos de tráfico aéreo publicados este lunes por Aena, que confirman un "récord histórico" de viajeros en un mes de septiembre.

Cano ha subrayado que estas actuaciones son "indispensables" y "deben abordarse de forma inmediata" para "garantizar la competitividad del turismo y de la economía valenciana", según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

La consellera ha advertido de que los aeropuertos de la Comunitat Valenciana "operan por encima de su capacidad técnica, lo que evidencia la necesidad de acometer las ampliaciones sin más demora".

"Somos un destino cada vez más demandado por los turistas internacionales que eligen nuestros aeropuertos como puerta de entrada. Los datos y los criterios técnicos avalan, sin duda, la ejecución de estas obras", ha afirmado.

Los datos de Aena correspondientes a septiembre y al acumulado del año reflejan un nuevo "máximo histórico" en ambas infraestructuras, lo que "respalda la propuesta del actual Consell de impulsar la ampliación tanto en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández como en el de Valencia, con el objetivo de garantizar la capacidad operativa necesaria ante el crecimiento continuado del tráfico aéreo".

En concreto, el Aeropuerto de Valencia cerró el "mejor" mes de septiembre de su historia con 1.071.198 pasajeros, lo que supone un aumento interanual del 1,2 por ciento. Durante el mismo periodo se contabilizaron 8.188 vuelos, un "ligero" descenso del 0,2% respecto al año anterior.

Por su parte, el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández mantuvo también su tendencia al alza, alcanzando 1.907.274 pasajeros en septiembre, un 5,9% más que el año anterior. En cuanto a las operaciones, la terminal gestionó 11.691 vuelos, lo que representa un crecimiento del 4,7% respecto al mismo mes de 2024.

RESULTADOS ACUMULADOS 2025

En lo que va de año, el aeropuerto de València ha gestionado un total de 8.989.690 pasajeros, un 8,2% más que en el mismo periodo del año pasado. En cuanto a los vuelos, la cifra asciende a 70.374 operaciones, lo que supone un incremento del 6,9%.

Entre enero y septiembre, el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández operó 95.524 vuelos, un 8,5% más que en los mismos meses de 2024, y registró más de 15.315.278 pasajeros, lo que representa un crecimiento del 8,7% interanual.