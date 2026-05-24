Cano exige al Gobierno central un programa Imserso "viable" y "adaptado a la realidad actual del sector"

Imagen de archivo de la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano. - GVA

VALÈNCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha remitido una carta al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, para reclamar una "revisión urgente" del programa de turismo social del Imserso, después de que esta semana se haya aprobado su prórroga para la temporada 2026-2027.

Cano ha pedido al Gobierno central que "deje de abordar esta cuestión como una mera prórroga administrativa y afronte una revisión real del modelo, que adapte sus condiciones económicas a la realidad actual del sector turístico". En su carta reclama "precios ajustados a los costes, más dotación presupuestaria y diálogo con el sector y las comunidades autónomas".

La consellera ha defendido el valor del Imserso para las personas mayores y su papel para sostener la actividad turística en temporada baja. Sin embargo, ha advertido de que "el problema es mantener un programa estratégico con precios que el sector hotelero considera insuficientes".

En esta línea, la titular de Turisme ha señalado que los hoteles afrontan "más costes laborales, energéticos, alimentarios y de suministros" mientras, a su juicio, "la retribución del programa sigue sin cubrir esa realidad". "Esta situación dificulta cada vez más la participación de establecimientos en destinos ligados al turismo social", ha lamentado.

El Consell ha apuntado en un comunicado que la Comunitat Valenciana "conoce bien" esta situación, ya que destinos como Benidorm, la Costa Blanca o la provincia de Castellón han sido" claves en el éxito del turismo social en España". En este sentido, Marián Cano ha subrayado que ese compromiso "no puede implicar trabajar por debajo de costes".

La titular de Turismo ha indicado que, "cuando un hotel renuncia al programa, no lo hace por falta de sensibilidad social, sino porque las cuentas no salen". "Esta situación perjudica a empresas, destinos, trabajadores y usuarios", ha defendido.

En este contexto, Cano ha puesto de relieve que "el turismo social debe seguir siendo una política útil, justa y positiva", pero ha insistido en que "ha de actualizarse y financiarse correctamente". Asimismo, ha reafirmado el compromiso de la Comunitat con un turismo que "genera bienestar, actividad y empleo".

La consellera ha insistido en que "no es coherente defender el apoyo al turismo y mantener, al mismo tiempo, un programa estratégico con condiciones inviables". También ha recordado que el Imserso ha sido una "herramienta clave para la desestacionalización".

Por todo ello, desde la Generalitat se ha reclamado al Ejecutivo central que esta cuestión se aborde "con urgencia" en coordinación con el Ministerio de Derechos Sociales, el sector hotelero, los operadores y las comunidades autónomas. "El objetivo es preservar una herramienta de gran importancia social y turística para la Comunitat Valenciana y para el conjunto de España", ha añadido la responsable de Turismo del Consell.