Cano subraya en Santa Pola el papel del "turismo regenerativo" para mejorar "el territorio y su atractivo"

La Generalitat resalta en Santa Pola el "turismo regenerativo" para mejorar "el territorio y su atractivo" - GVA

ALICANTE, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha resaltado en su visita al municipio de Santa Pola (Alicante) que las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) representan "muy bien" la dirección hacia "un turismo regenerativo, capaz de mejorar el territorio y su atractivo turístico" y también de generar "beneficios directos para la calidad de vida de las personas que viven aquí".

En su visita, Cano ha estado acompañada por la alcaldesa del municipio, Loreto Serrano, y el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, con el fin de comprobar los avances del PSTD, que cuenta con una inversión total de más de 2,4 millones de euros, procedentes de fondos europeos, según ha informado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

Así, la consellera ha conocido los trabajos de restauración ambiental y renaturalización de la línea costera, a los que se han destinado cerca de 425.000 euros, además de las obras de otras actuaciones impulsadas a través de este plan, como la conexión peatonal del Castillo-Fortaleza con el paseo marítimo y la actuación en los pabellones del faro.

Estas intervenciones buscan, de acuerdo con la Generalitat, mejorar "la experiencia del visitante" y aumentar "la calidad de vida de los residentes", con el fin de hacer de Santa Pola "un destino más accesible, amable y sostenible".

Según Cano, el "turismo del futuro" será "el que regenera, el que cuida el paisaje y los recursos, el que integra a la población local y el que deja una huella positiva". También ha destacado el "dinamismo" del municipio, que cuenta con seis Banderas Azules y 13 Banderas Qualitur, así como con tres oficinas Tourist Info integradas en la Red.

En este sentido, la responsable de Turismo ha incidido en el patrimonio cultural y natural de Santa Pola, con nueve Bienes de Interés Cultural (BIC) y un entorno en el que "casi el 40 por ciento del término municipal es superficie protegida".

"Solo en los últimos tres años, desde Turisme Comunitat Valenciana se han destinado al municipio más de 3,14 millones de euros para impulsar diferentes actuaciones, entre ellas este Plan de Sostenibilidad en Destino", ha agregado.

Por último, Cano ha señalado que, a "poco menos de dos meses" del final del plazo de ejecución de estos planes, previsto el próximo 30 de junio, las entidades ejecutoras han pisado "el acelerador" para "rematar obras, justificar correctamente y llegar a tiempo". Además, ha reconocido el "esfuerzo" de Santa Pola por apostar por "un destino mejor para turistas y residentes".

"55 PSTD"

De otro lado, la Generalitat ha subrayado que la Comunitat Valenciana implementa actualmente 55 PSTD, dotados en su totalidad con 151 millones de euros, financiados por fondos europeos Next Generation, con el fin de "transformar el modelo turístico hacia la sostenibilidad".

Se trata de planes que ejecutan las entidades locales que abarcan diversas áreas de actuación, como "la mejora de la accesibilidad, la eficiencia energética, la promoción de la gastronomía local, la digitalización de servicios turísticos y la creación de infraestructuras sostenibles". Así, se busca fomentar "la cohesión territorial y la desestacionalización del turismo".