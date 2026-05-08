El cantante alicantino Funzo pregonará las fiestas de Fogueres en 2026

El cantante alicantino Funzo - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado que el cantante y compositor alicantino Adrián Gomis, conocido con el nombre artístico de Funzo, será el pregonero de las fiestas de Fogueres de Sant Joan de 2026, tras recibir la aprobación del artista.

Funzo dará comienzo el 5 de junio en la plaza del Ayuntamiento a los días "grandes" de las fiestas oficiales de la ciudad. Así, sigue la estela dejada por el diseñador e indumentarista alicantino Rubén Hernández, que se dirigió a 'foguerers' y 'barraquers' en 2025, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Barcala ha agradecido que Funzo, "vinculado desde pequeño a la fiesta del fuego", haya aceptado pregonar Fogueres en este 2026, ya que, según el primer edil, representa el reconocimiento a la nueva generación de jóvenes alicantinos que triunfan en España y, más concretamente, en la industria musical. El alcalde también ha apuntado que como alicantinos hacen "patria", son "embajadores" y manifiestan "el amor que sienten por su tierra, fiestas y tradiciones a través de sus creaciones".

De acuerdo con el Ayuntamiento, Funzo, como su antecesor, es una persona vinculada a las hogueras y comprometida con "su tierra". El artista se ha inspirado en su ciudad para "muchos" de sus temas convertidos en "verdaderos himnos urbanos", como 'Azul y blanco', dedicado al Hércules CF, o 'Tabarca'.

Además, ha protagonizado "eventos multitudinarios", como la arrozada que organizó el pasado año en la Explanada durante las fiestas de Fogueres y que congregó a "un millar de jóvenes" para promocionar el lanzamiento de su canción 'Borracho y fino', dedicada a Alicante.

Asimismo, este tema ha tenido "una gran repercusión en la ciudad" por su "numerosas referencias a Alicante y sus costumbres" y se ha convertido, según el Ayuntamiento, en "una declaración de amor a su tierra".

TRAYECTORIA

El cantante, de acuerdo con la administración local, se ha convertido en los últimos años en "un referente del pop urbano" y de "la nueva ola" del género en España. Se dio a conocer como parte del dúo Funzo & Baby Loud junto a su hermano Juan Carlos, con "éxitos" como 'Malibú con piña', 'Inmortales' o 'Batmóvil Remix', con más de 50 millones de escuchas. Se convirtieron en "el primer grupo de su generación" en agotar las entradas del WiZnk Center de Madrid con más de 15.000 entradas vendidas, antes de iniciar su camino en solitario a finales de 2023.