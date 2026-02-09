La cantaora Sandra Carrasco y el guitarrista David Arahal homenajearán a Pepe Marchena en Fundación Bancaja

Archivo - La cantaora flamenca Sandra Carrasco y el guitarrista David Arahal homenajearán a Pepe Marchena en la Fundación Bancaja - CIENXCIEN/FUNDACIÓN BANCAJA - Archivo

VALÈNCIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La voz de la cantaora Sandra Carrasco y la guitarra de David Arahal rendirán homenaje a la música de Pepe Marchena en la próxima actuación del ciclo Concerts a la Fundació, organizado por la Fundación Bancaja con la colaboración de Pavasal. La actuación, que tendrá lugar el viernes 13 de febrero a las 20h, incluye un repertorio en el que ambos músicos desmontan pieza a pieza al genio flamenco y lo reconstruyen con una arquitectura nueva, a través del estudio y la comprensión de su esencia.

El proyecto original, que incluye un libro y un CD nominado como Mejor Álbum de Flamenco en los Premios de la Academia de la Música de España 2025, nace tras la muerte de Cristóbal Carrasco, padre de Sandra, que inspiró a la cantaora a crear este repertorio.

Sandra Carrasco (Huelva, 1981) es una de las cantaoras más versátiles y con más sabiduría flamenca de su generación, que ha llevado lejos el flamenco en colaboraciones con artistas internacionales como Anoushka Shankar (Premio Grammy).

Inicia sus estudios con Adelita Domingo y Amparo Correa, y desde sus comienzos obtiene los primeros premios en diversos certámenes. Más adelante se une a la gira de Arcángel por España y Europa, ganando reconocimiento en el panorama flamenco. Desde entonces, su talento la lleva a compartir escenario con figuras como El Pele, Manolo Sanlúcar, Miguel Poveda y Estrella Morente, entre otros.

Instalada en Madrid, participa en el musical Enamorados Anónimos y Limón produce su primer disco homónimo, con colaboraciones de Pepe Habichuela, Josemi Carmona y Avishai Cohen. En 2014 lanza su segundo disco, Océano, un homenaje a la música latinoamericana clásica junto a músicos como Chuchito Valdés, Javier Colina y Jerry González. En 2015 publica Travesía, considerado entre los 100 mejores discos de España.

Su cuarto trabajo, La luz del entendimiento, consolida su trayectoria. A lo largo de su carrera ha colaborado con una gran diversidad de artistas y proyectos: Richard Bona, María Peláe, Estévez-Paños, Carlos Saura, el Ballet Nacional de España, José Luis Montón y Eva Yerbabuena, entre muchos otros.

Por su parte, David Arahal (Sevilla, 2000) es uno de los nuevos talentos de la guitarra con más proyección del momento. Guitarrista y compositor, comenzó a tocar la guitarra a los 10 años y se formó con maestros como Manolo Sanlúcar, Rafael Riqueni, José Luis Balao y Tomatito, entre otros.

"MADUREZ ARTÍSTICA"

Su versatilidad le ha llevado a colaborar con artistas de la talla de Pepe de Lucía, Lole Montoya, Miguel Poveda, Estrella Morente, Israel Fernández y Antonio Canales. En 2021 debutó como solista con su primer disco Mar Verde. Su segundo trabajo, Callejón del Arte, presentado en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2024, "confirma su madurez artística y su habilidad para crear un lenguaje propio dentro del género, explorando nuevas sonoridades y técnicas que lo definen como una de las figuras más prometedoras del flamenco actual", subraya la organización en un comunicado.

En 2024 fue galardonado como Nuevo Valor en los IX Premios Internacionales del Flamenco Manolo Sanlúcar, recibiendo también el Premio Fatiguillo Revelación otorgado por la crítica especializada en la Bienal de Flamenco. El concierto Recordando a Marchena tendrá lugar el viernes 13 de febrero a las 20 horas en la Fundación Bancaja (C/General Tovar, 3).

La venta anticipada de entradas se iniciará el martes 10 de febrero a partir de las 17 horas en la taquilla (Plaza Tetuán, 23). El ciclo Concerts a la Fundació culminará el próximo 6 de marzo con la actuación de Niño de Elche y Raül Refree, que explorarán los límites del pop desde la electrónica experimental con el repertorio de su primer álbum conjunto.