Toni Cantó, dispuesto a llegar a un pacto como el de Andalucía en la Comunitat para "quitar al tripartito"

Actualizado 21/01/2019 13:02:06 CET

VALÈNCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El aspirante a ser cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, ha afirmado este lunes que estaría "dispuesto" a llegar a un pacto como el alcanzado en Andalucía --donde Cs ha pactado con el PP y este, a su vez, con Vox-- para "quitar al tripartito" de la Generalitat.

"¿Si estaría dispuesto a llevar a cabo un cambio como en Andalucía en el que pudiéramos repetir las principales medidas que se han incluido en el pacto alcanzado con el PP exclusivamente, en el que modernizamos la economía, nos cargamos un montón de enchufados y chiringuitos, arreglamos todo el tema sanitario, modernizamos también el tema educativo y nos ocupamos realmente de los problemas de los ciudadanos? Yo estaría dispuesto a llegar a un pacto parecido en la Comunidad Valenciana", ha asegurado en un encuentro con periodistas.

Cantó ha indicado, no obstante, que "no haría quinielas" sobre los apoyos tras las elecciones de mayo porque "es muy complicado saber cuáles van a ser los resultados" y el actual es "un escenario convulso en que pueden cambiar mucho las cosas". "Nosotros siempre hemos dicho que intentaremos llegar a un acuerdo con los partidos constitucionalistas", ha reiterado. Según ha indicado, "sale a ganar" y espera no necesitar apoyos, ni por la izquierda ni por la derecha, para presidir la Comunitat.

Preguntado sobre si podría pactar con el PSPV, ha señalado que tiene "una relación fluida" con el presidente Ximo Puig, pero este partido ha declarado a él y también al líder de Cs, Albert Rivera, personas "non gratas" en la Comunitat por no haber apoyado "una medida suya que era puramente cosmética", la reforma del Estatuto de Autonomía.

Así, ha advertido: "Mientras el PSPV esté más cómodo con Compromís o con Podemos que con un partido como Cs que es constitucionalistas, mientras siga el ejemplo de (Pedro) Sánchez y no el del PSOE de Extremadura, lo veo complicado". Aunque "uno no pierde nunca la esperanza de que los partidos constitucionalistas estén más mirando al centro que hacia los extremos", por ahora "el PSPV se parece demasiado al PSC" y eso complica la posibilidad de acuerdos. Acuerdos que tampoco ve posibles en ningún caso con Podemos o Compromís.

Sobre el PP, ha cuestionado la política educativa que promulgó en su momento María José Català --candidata a la Alcaldía de València-- siendo consellera de Educación y también que tanto ella como la candidata a la Generalitat, Isabel Bonig, hayan pertenecido a uno de los partidos "más corruptos" del país.

El diputado nacional, que anunció su decisión de concurrir a las primarias este domingo, tomó la decisión hace un año, está empadronado en València y asegura que le "apetece mucho volver a casa" tras 34 años en Madrid "yendo y viniendo". Tras esas primarias, que se celebrarán en la primera quincena de febrero, hablará de listas. Ha destacado el trabajo de los diputados en Les Corts y su voluntad de sumar algún independiente al proyecto.

"SOLO SE HAN RESCATADO A SÍ MISMOS"

Cantó cree que habrá otras candidaturas y espera que los afiliados le den su confianza. Piensa también que es posible sacar al Botànic del Palau de la Generalitat y trabajará "muy duro" si es el elegido para hacerlo: "Han demostrado ser capaces de los peores vicios del PP en torno a temas que tienen que ver con la corrupción, pero que sobre todo no han dado soluciones en lo básico a los valencianos".

"Vinieron diciendo que iban a rescatar personas y solo se han rescatado a sí mismos: se han enchufado, se han colocado, han creado chiringuitos y, sin embargo, seguimos con listas de espera en sanidad, con barracones en educación, sin respuesta en la dependencia, seguimos con un problema grave de vivienda y para eso no están haciendo absolutamente nada", ha subrayado.

Aunque no ha querido desgranar cuáles serán sus propuestas, ha apuntado que los ejes van a ser "el educativo, el sanitario" o "la petición de una financiación que se debe resolver en serio" porque "no es de recibo que Puig estuviera hasta hace unos meses todo el día hablando de financiación porque gobernaba Rajoy y ahora no diga ni mu porque gobierna uno de los suyos".

À PUNT

Sobre la radiotelevisión valenciana, À Punt, apostaría por "despolitizarla", ya que está a favor de las televisiones públicas pero "no de tele Compromís" o "miniTV3", como la ha calificado, que con sus 55 millones de presupuesto tiene "bastante más" del que debería.

Además, ha indicado que Compromís "vive en el siglo XX porque la forma de llegar a la gente es otra" y este es "un capricho muy caro" que cuesta "9.000 euros y pico por cada valenciano que la ve".