Cantó insiste en que la Ejecutiva de Cs debe dimitir: "Cuando uno la fastidia, lo que tiene que hacer es largarse"

El hasta ahora portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas y coordinador autonómico del partido, Toni Cantó - Jesús Hellín - Europa Press

VALÈNCIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en Les Corts Valencianes y coordinador autonómico del partido en la Comunitat, Toni Cantó, ha insistido en que la Ejecutiva permanente de la formación "debe dimitir y tomar responsabilidades" tras la "debacle" de Catalunya y el "bochornoso espectáculo" de la moción de censura en Murcia. "Cuando uno la fastidia de tal forma, lo que tiene que hacer es largarse", ha señalado.

Cantó, en declaraciones a À Punt, recogidas por Europa Press, en la estación del AVE tras su llegada a València después de participar este lunes en la Ejecutiva de Cs en Madrid, ha confesado que se encuentra "mal" y "apenado" tras "ver que el partido no ha asumido responsabilidades".

Así, ha afirmado que, tras el mes "negro" vivido por la "debacle" en las elecciones catalanas y el "espectáculo bochornoso" de la moción de censura en Murcia, la Ejecutiva permanente "debe dimitir y tomar responsabilidades".

No obstante, ha criticado que finalmente "no ha habido ninguna dimisión" y ha bromeado: "Bueno sí, la mía". Además, ha reconocido que no se siente identificado "con un partido que tiene una dirección que actúa de tal forma".

Cantó ha deseado "lo mejor" a todos los afiliados de Cs, que "están aguantando y ahora viendo con preocupación que la situación" de la formación "es muy grave".

Preguntado por las declaraciones del portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, quien ha expresado su sospecha de que Cantó "acabará entrando en el PP", el coordinador autonómico del partido en la Comunitat ha señalado que "lo que habla por sí solo es una Ejecutiva que en un mes ha tenido un resultado desastroso en Catalunya y ha perdido de golpe los gobiernos de Madrid y Murcia y ha ridiculizado al partido delante de todo el país con una estrategia bochornosa".

"Es alucinante que Edmundo y el resto de la Ejecutiva no dimitan. Uno no tiene que estar aferrado al sillón. Cuando la fastidia de tal forma, lo que tiene que hacer es largarse", ha apostillado.

El portavoz de Ciudadanos en Les Corts Valencianes y coordinador autonómico del partido en la Comunitat, Toni Cantó, ha anunciado este lunes que deja sus cargos en el partido, renuncia a su acta de diputado y deja la política.