Cantó reprocha el pacto con "nacionalistas y populistas" y Puig recuerda el "nacionalismo en vena" de Colón

Publicado 13/06/2019 14:07:59 CET

Cs dice que Miguel Hernández no hubiera podido publicar ahora por no hacerlo en valenciano y Puig replica que no le dejaron sus "socios"

VALÈNCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Les Corts Valencianes, Toni Cantó, ha reprochado este jueves durante el debate de investidura a Ximo Puig que haya pactado un gobierno con "los nacionalistas de Compromís y los populistas de Podemos", y ha advertido que "cuando se le da aire al nacionalismo, se convierte siempre en autoritarismo" y su formación no quiere que esto ocurra en la Comunitat.

El socialista le ha replicado recordando que Cs participó en ese "himno al nacionalismo excluyente, ese nacionalismo en vena" de la manifestación de Colón junto a PP y Vox: "No se puede decir que el nacionalismo es malo y al mismo tiempo ser nacionalista".

El nacionalismo, el comunismo, el terrorismo, la corrupción o el uso y la enseñanza del valenciano han sido algunos de los temas que han centrado el diálogo, tenso en varios momentos, entre Cantó y Puig. De hecho, el presidente de Les Corts ha interrumpido dos veces al portavoz de la formación naranja para avisarle de que tenía que interpelar al candidato a ser investido y no a otros de los presentes, que al no poder contestar se verían en una situación de indefensión. "Yo debatiré con quien me dé la gana", ha replicado Cantó, que se ha justificado en que va a haber un gobierno de coalición.

Cantó ha comenzado su turno lamentando el debate anterior entre Puig y el PP a modo "pimpinela", como también el "lamentable espectáculo" de las negociaciones para el Botànic II y esa "especie de Gran Hermano que se ha montado en las sedes" de los tres partidos, dando una "malísima imagen" que los valencianos no se merecen. "A gritos no se negocian políticas, se negocian sillones y despachos", ha remarcado.

A su juicio, Puig planteó ayer un discurso "sin ánimo, sin ilusión, sin energía, parecía que estaba pidiendo perdón y no le apetecía, como el día de la marmota" y le ha pedido "madurez" porque ya no están en la oposición. Además, ha señalado que está de acuerdo con las críticas socialistas al PP por corrupción, despilfarro y secuestro de las instituciones, pero ha agregado que puede hacérselas igual al PSPV, instando a Puig a pronunciar junto a él 'Divalterra', recordando que se ha "elevado un 70% el gasto en altos cargos" y censurando el "enchufismo" y la creación de nuevos entes para ese "reparto del botín" entre socios.

El portavoz de Cs ha resaltado el "revival" de anuncios, que ya fueron anunciados en 2015 y también ha asegurado que ha echado en falta un recuerdo a las víctimas del metro y la creación de agencia de seguridad ferroviaria que les prometió. Puig ha replicado que el Consell ya "reparó la indecencia".

IDENTIDAD, VALENCIANO Y 'ESPANYA ENS ROBA'

Además, ha cuestionado la alusión de Puig a la "identidad inclusiva" cuando se sabe que aquí, como en Cataluña o Baleares, "la identidad es siempre excluyente y siempre con el nacionalismo se ha construido en contra de otros".

Ha señalado, dirigiéndose al Botànic, que son ellos "los de la lengua única" y en la Comunitat Valenciana del Botànic "Miguel Hernández no hubiera podido publicar porque no hubiera tenido ni una sola ayuda por publicar en castellano" y tampoco podría haber estudiado en esta lengua. "Quienes no le dejaban publicar son algunos de sus socios", ha respondido Puig.

Tras pedir libertad en la educación para elegir la lengua vehicular, ha ido preguntando a los miembros del Consell en funciones y a diputados del PP, que empezaron con el requisito lingüístico, si tienen el mitjà en valenciano que exigen a los trabajadores y ha aseverado que "debería darles vergüenza no cumplir con lo que exigen".

Ha ironizado asegurando que Puig estuvo a punto de recurrir en su discurso al 'Espanya ens roba' y ha acusado a PSOE y PP de haber contribuido a los privilegios de algunas comunidades y provocar esas desigualdades. "En una serie estuve en coma, pero en la realidad no, igual me he perdido algo", ha apuntado.

CRITICA EL "FICHAJE" DE DALMAU

También ha criticado la gestión económica del Consell esta legislatura, que ha "enmascarado" los datos de empleo creando empleo público, ha criticado el currículum del portavoz de Unides Podem, Rubén Martínez Dalmau, basado en "intentar implantar el chavismo" en otros países de Sudamérica -"menudo fichaje", ha dicho- y ha cuestionado que se le vayan a dar competencias en Vivienda.

Cantó ha preguntado a la líder de Compromís, Mónica Oltra, qué va a hacer "con su chiringuito en À Punt" y "dónde están las camisetas" denunciando una manipulación que, ha dicho, él mismo ha padecido.

También ha lamentado que en la constitución de Les Corts se citara a Franco y también a Ernest LLuch y no a ETA: "Algún día la ciencia estudiará ese desorden neurológico que padecen todos los de la izquierda de este país, que les hace recordar vívidamente a un dictador de hace más de medio siglo y olvidar a los que hasta hace nada estaban asesinando".

Asimismo, ha pedido a Enric Morera que "no vuelva a hablar aquí o fuera de presos políticos porque está hablando en nombre de todos los valencianos" por más que Compromís "sueñe con esos Països de la señora pepis".

Puig ha lamentado la utilización del terrorismo en política, "infame" e "intolerable" por parte de un demócrata, y también ha agradecido el talante que la pasada legislatura tuvieron los representantes de Cs en Corts.

"VIVA LA COMUNIDAD Y VIVA ESPAÑA"

"Mal que les pese, vivimos en una grandísima Comunidad Valenciana. Viva la Comunitat Valenciana y viva España, señores de Podemos y Compromís", ha incidido Cantó, que ha pedido a Puig que se aleje del PSOE de Pedro Sánchez y que "toma pintxos con Otegi": "Usted fue crítico con Sánchez, vuelva a serlo, no le necesita, no tiene nada que perder".

Además, se ha preguntado si esta legislatura verán al Puig "Jeckyll o Hyde", el que les llama fachas o les ofrece Alicante a cambio de la diputación. "¿Se cree que tenemos precio? Vergüenza", ha subrayado

PUIG PIDE HUIR DEL "DEBATE CHUSCO"

Puig ha replicado asegurando que no le gusta entrar en el contacto "dialéctico personal", pero parece que Cantó "se haya despertado del coma de la serie" porque si no no diría lo que dice. También ha reconocido que los pactos "tienen muchas dificultades" pero aquí se llega "con naturalidad" y no escondiéndose de una foto.

Le ha pedido que se aleje del "debate chusco" de intentar menospreciar al otro y ha asegurado que siempre tenderá la mano al diálogo, pidiendo una visión "no sectaria". Además, ha pedido respeto a Cs y que se refiera a su grupo por su nombre, ante las alusiones al "PSC valenciano".

Por último, ambos han debatido sobre el comunismo, tras acusar Cantó a Puig de defender el comunismo y de "estar con los guerracivilistas que quieren volver a cavar trincheras", que el candidato socialista ha rechazado: "En ningún caso he lanzado un mensaje guerracivilista, cuando se hacen exhibiciones como la de Colón, lo que se hace precisamente es generar división entre las dos Españas". Así, ha abogado por superar el pasado pero "saber lo que ha pasado". "La historia es muy importante, la memoria histórica no es contra nadie", ha dicho.