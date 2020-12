Cantó ve el acuerdo con el Botànic para apoyar presupuestos "casi cerrado" a falta de pactar la propuesta de impuestos

VALÈNCIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, ha considerado que el acuerdo para votar a favor de los Presupuestos de la Generalitat está "casi cerrado" a falta de aprobr una "bajada de impuestos", y ha valorado que su grupo y el gobierno vayan a presentar una enmienda conjunta sobre el Fondo Covid que presentaba la formación.

Así se ha pronunciado Cantó este lunes en atención a los medios de comunicación tras reunirse con el president de la Generalitat, Ximo Puig, para "darle el último empujón" a este paacto. Cantó ha agradecido tanto al jefe del ejecutivo como a los síndics del PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem "su predisposición para bajar los impuestos a la clase trabajadora". De hecho, ha afirmado que estas dos últimas formaciones "están más cerca de apoyar una bajada de impuestos", y que "esa aproximación es real y el acercamiento es real" por lo que "deben agradecerle también su actitud".

Según Cantó, "queda un pequeño fleco que se terminará de cerrar en las próximas horas para bajar impuestos" al "99,2%" de los ciudadanos. En concreto, "va a ser una bajada por debajo del tramo de 50.000 euros de alrededor de 100, 150 y casi 200 euros". "Al Botànic le preocupaba que esa bajada afectara a las rentas más altas, y lo hemos ido arreglando para que no sea así", ha indicado.

"Es cierto que el Botànic quiere llevar una subida de impuestos a las rentas más altas, que francamente yo no hubiera llevado a cabo. Yo no quiero acabar con los ricos, quiero acabar con la pobreza y el desempleo, y quiero que los ricos no se vayan de aquí y sigan en la Comunitat Valenciana para crear empleo y riqueza", ha manifestado, al tiempo que ha señalado: "No puedo cambiar por completo los presupuestos si me siento orgulloso que, si se confirma, el 99,2% de los valencianos pagarán menos en 2021".

No obstante, ha indicado que "no quiere echar las campanas al vuelo" hasta que "se vote afirmativamente la última propuesta". "Todo parece indicar que si se llega a ese acuerdo, nuestro voto será positivo", ha agregado.

Respecto al Fondo Covid, ha indicado que "nada ha quedado tal cual" lo planteaba Ciudadanos ni el Botànic, pero "la cantidad es la misma, 76 millones de euros".