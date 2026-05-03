Capella de Ministrers actúa en Torrevieja dentro del programa de la Capitalidad Cultural Valenciana

Archivo - Capella de Ministrers. De izquierda a derecha, Carles Magraner, Robert Cases, Fernando Marín y Beatriz Lafont. - CAPELLA DE MINISTRERS - Archivo

ALICANTE, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio de Torrevieja (Alicante) acogerá un concierto de Capella de Ministrers, promovido por el Institut Valencià de Cultura (IVC), el próximo 5 de mayo, a las 19.30 horas, dentro de las actividades de la Capitalidad Cultural Valenciana 2025.

El programa que se interpreta en el concierto se centra en las 'vísperas' de Claudio Monteverdi, 'Vespro della Beata Vergine', de 1610, que contará con la dirección de Carles Magraner y las sopranos Beatriz Lafont y Èlia Casanova, los altos David Sagastume y Sonia Gancedo, los tenores Roberto Rilievi, Víctor Sordo y Ariel Hernández y los barítonos Víctor Cruz, Giorgio Celenza como intérpretes.

A pesar del tiempo transcurrido, las 'vísperas' de Monteverdi "conservan su fuerza e intensidad expresiva", testimonio del "genio" del compositor, capaz de sintetizar los estilos artísticos emergentes alrededor de 1600. Este periodo fue testigo de un cambio radical en la música, cuando las técnicas del Renacimiento convivían y se fusionaban con las innovaciones del Barroco temprano, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

La agrupación valenciana Capella de Ministrers, creada por Carles Magraner en 1987, se dedica fundamentalmente a la interpretación de la música española anterior a 1800, al utilizar criterios de interpretación fidedignos de cada época e instrumentos históricos.

Las entradas para el concierto se encuentran disponibles a través de la página web oficial del Auditorio de Torrevieja.