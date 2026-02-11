Capella de Ministrers interpreta en Cambra al Palau los originales Carmina Burana del Codex Buranus del XIII

Capella de Ministrers - NELO HAGEN

Capella de Ministrers vuelve a la programación del Palau de la Música de València para interpretar, dentro del ciclo 'Cambra al Palau', un programa que está dedicado a los Carmina Burana, una selección de canciones medievales del Codex Buranus del siglo XIII, en un recorrido de aproximadamente 90 minutos que incluye cantos morales y satíricos, entre otros.

El concierto, bajo la dirección de Carles Magraner, será este jueves a las 19.30 horas en la Sala Rodrigo, según ha informado el auditorio valenciano en un comunicado. El director del Palau, Vicente Llimerá, ha señalado que la presencia de Capella de Ministrers en la programación "reafirma el compromiso del Palau con la recuperación del patrimonio musical histórico y con el talento valenciano, acercando al público propuestas de gran valor artístico y cultural".

Por su parte, Carles Magraner ha remarcado que Capella de Ministrers "reúne en este repertorio los cantos de los goliardos, escritos y canciones de trovadores, mezcla de clérigos ajuglarados o saltimbanquis, que son una fotografía real de una época vibrante llena de contradicciones y contrastes".

Para este repertorio, Magraner (violas y dirección) contará con las cantantes Èlia Casanova, Laia Blasco y Rosa García, e intérpretes como Jota Martínez (viola de rueda, laúd y címbalos), Eduard Navarro (cornamusa, xirimia y laúd), David Antich (flautas), Pau Ballester (percusione y el coro formado por Ignacio Lequerica, Álvaro Soto, José Vicente Balaguer, Josema Bustamante, Antonio Sabuco y Daniel Muñoz.

Respecto al programa, el musicólogo Davide Daolmi, autor de las notas al programa, expone que la colección de 250 canciones, hechas famosas por los Carmina Burana de Orff cuando las melodías originales aún eran desconocidas, "consigue hablarnos de una Edad Media exuberante y violenta a la vez, cínica y apasionada".

Fundada y dirigida en 1987 por el violagambista y musicólogo español Carles Magraner, Capella de Ministrers es una agrupación española dedicada a la investigación y difusión de la música histórica, desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Su trabajo combina rigor musicológico con una interpretación sensible y apasionada, lo que la ha convertido en un referente de la Música Antigua.

Ha ofrecido conciertos en prestigiosas salas de España como el Auditorio Nacional y el Palau de la Música de València y ha participado en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada y en el Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola. Su proyección internacional es destacada con presentaciones en países como Francia, Italia, Alemania, EE.UU., China y Marruecos, y en espacios emblemáticos como el Metropolitan Museum de Nueva York y el BachFestival de Leipzig.

Ha recibido múltiples galardones, entre ellos el International Classical Music Award (ICMA) en 2018 y 2023, el Premio Carles Santos de la Música Valenciana y la Medalla de Honor del Consell Valencià de Cultura en 2023.