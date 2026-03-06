La Carátula cede su fondo documental a la Biblioteca Pedro Ibarra para "preservar" la historia teatral de Elche

La Carátula cede su fondo documental a la Biblioteca Pedro Ibarra - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) ha formalizado, mediante un contrato de comodato, la cesión del fondo documental de la Asociación Cultural La Carátula a la Biblioteca Municipal Pedro Ibarra por un periodo de 20 años para "preservar y poner en valor una parte esencial de la historia cultural y teatral del municipio".

El acuerdo permite incorporar a la red de bibliotecas municipales un archivo "fundamental" para comprender la historia cultural ilicitana de la segunda mitad del siglo XX, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

El fondo incluye un total de 21 álbumes fotográficos numerados desde 1964, 14 álbumes adicionales sin numerar, 38 cajas con dosieres y documentación de representaciones y festivales y 16 archivadores de gestión administrativa, así como diverso material gráfico, cartelería, recortes de prensa, diplomas y proyectos técnicos vinculados a la trayectoria del grupo.

También recoge documentación desde el primer Concurso Local de Teatro celebrado en 1964 en la rotonda del Parque Municipal hasta representaciones en el Gran Teatro, la creación de la Sala La Carátula, la Asociación de Teatro Escolar o el Festival Internacional de la Oralidad, entre otras iniciativas. La Biblioteca Pedro Ibarra realizará una primera fase de inventario para facilitar la consulta a través de la Sala de Investigación.

Según el Ayuntamiento, se contempla la organización de futuras actividades culturales y exposiciones relacionadas con el fondo, así como la digitalización progresiva de los documentos "más relevantes" para su futura consulta en la web de las bibliotecas municipales.

La concejala de Bibliotecas en el consistorio ilicitano, Loli Serna, ha señalado que se ha dado un paso "muy importante" para preservar "la memoria cultural de Elche". Además, ha aseverado que el "compromiso" del Ayuntamiento es "organizar, inventariar, conservar y hacer accesible este legado para todo aquel que esté interesado en la historia del teatro ilicitano".

Finalmente, Serna ha trasladado su agradecimiento a la familia González, a Antonio y a Nazario, así como a todas las personas que formaron parte de la Asociación Cultural La Carátula, por ceder este fondo documental "tan importante para la historia del teatro" en Elche.