Cardenal Cañizares dice que junto a la guerra en Ucrania hay otra "oculta contra la familia" de "abortos y eutanasias"

El arzobispo de Valencia, cardenal Antonio Cañizares, ha aseverado que "simultáneamente" con la guerra en Ucrania "hay una guerra oculta, una guerra contra la familia, los abortos, las eutanasias", que "es una guerra contra el hombre".

Así lo ha expresado durante el acto de consagración de la humanidad, particularmente de Rusia y Ucrania, al Inmaculado Corazón de María, en unión con el Papa Francisco que presidió el viernes por la tarde esta celebración mundial a la misma hora desde el Vaticano, según informa el Arzobispado en un comunicado.

Cañizares ha pedido por la paz en Ucrania y en Rusia "pero también por el mundo entero, ante las amenazas de que esta guerra se extienda a otros lugares".

El arzobispo se ha dirigido a los ucranianos presentes en referencia al acogimiento en la diócesis: "Yo estoy con vosotros, no me separo de vosotros, os quiero de verdad". Ha añadido que la Iglesia "no puede callar ante los abusos sociales, ante las injusticias y las opresiones, como las que estamos sintiendo en estos momentos con esta guerra".

El cardenal Cañizares ha destacado que ante "la guerra injusta en Ucrania y por cuantos tienen que huir de su país, la voz de la Iglesia está cargada de esperanza" y ha insistido en que "la Iglesia no puede callar y sale en defensa del hombre amenazado, de la vida despreciada y perdida, y clama por el inocente, apuesta fuerte por la vida y por la paz".

"Hoy están rompiendo y disgregando a tantas familias que son origen y promesa de vida en países hermanos nuestros, y también existen ideologías destructivas que tanto daño hacen, en un nuevo orden mundial, como denuncia el Papa Francisco, y que son ideologías contrarias al hombre y a la vida", ha denunciado.

"Simultáneamente con esta guerra en Ucrania, hay una guerra oculta, una guerra contra la familia, --los abortos, las eutanasias--, es una guerra contra el hombre, es una guerra claramente, en la que está amenazada la humanidad y la vida. Por ello, es necesario en la sociedad el Evangelio del amor, el Evangelio de la paz, el Evangelio de la vida", ha afirmado.