Cargos directivos de centros valencianos presentan dimisiones en bloque "como grito de auxilio" por la educación pública

Una corona de flores "por la educación pública" ante la Conselleria de Educación, en València - UGT PV

VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Cargos directivos de colegios e institutos de la Comunitat Valenciana que han presentado una dimisión en bloque para pedir a la Conselleria de Educación que negocie mejoras con los sindicatos docentes explican que han adoptado esta medida como "grito de auxilio" para "salvar" la enseñanza pública.

Uno de estos profesionales, el director del CRA Benavites-Quart de Les Valls, Jaume Olmos, ha asegurado que ya hay 60 centros que se encuentran sin equipo directivo y ha leído, a las puertas de la Conselleria de Educación, un manifiesto en el que señalan que llegan a este punto "después de mucho tiempo sosteniendo centros con más voluntad que recursos, absorbiendo funciones que no corresponden, soportando una burocracia asfixiante e intentando proteger cada día a nuestro alumnado, nuestros claustros y nuestras familias delante de un sistema que hace mucho tiempo que ha dejado de cuidarnos".

"Sabemos que estas decisiones tendrán consecuencias, pero las dimisiones que hoy formalizamos y las que pueden llegar durante los próximos días nacen del cansancio profundo de quien lleva asumiendo responsabilidades inmensas sin recursos y sin respeto institucional. Nacen de la impotencia de ver cómo las necesidades reales de los centros son sistemáticamente ignoradas", justifican.

En este sentido, subrayan que las direcciones no pueden "continuar mirando hacia otro lado" mientras "las plantillas se encogen", hay "infraestructuras indignas" o se "multiplican las cargas administrativas".

"Esto no es un grito contra nadie, es un grito de auxilio, es el dolor de profesionales", aseveran.

"NEGOCIAR DE VERDAD"

Ante esta situación, instan a la administración "a negociar de verdad, con voluntad real de escucha y de acuerdo" con el objetivo de "salvar la educación pública antes de que sea tarde".

Y esto, advierten, "no será posible si todas las partes no son capaces de escucharse y trabajar juntas con honestidad y responsabilidad por el futuro de la educación pública valenciana".