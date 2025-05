Cariño, Aiko El Grupo, Repion, Las Petunias + Amor Líquido, Grandmas House, La 126 y Neura, al Truenorayo Fest

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Truenorayo Fest revela la primera tanda de confirmaciones con los ocho nombres que formarán parte del cartel de su ya duodécima edición. Cariño, Aiko El Grupo, Repion, Las Petunias + Amor Líquido, Grandmas House, La 126 y Neura son las primeras artistas confirmadas para el festival que este año se celebrará el 25, 26 y 27 de septiembre en La Mutant de València.

El certamen vuelve otro año más como uno de los eventos más reconocidos en la agenda cultural valenciana por presentarse como un lugar de encuentro para disfrutar de una cuidada selección de bandas, de actitud reivindicativa y lleno de ilustración. Tres días repletos de conciertos y creatividad en un espacio donde compartir experiencias únicas entre bailes y diversas actividades culturales.

Fiel a su esencia desde hace más de once años, el Truenorayo Fest sigue apostando por la combinación de bandas internacionales con destacados nombres de la escena estatal, sin olvidar los proyectos emergentes de carácter local.

El público de La Mutant vibrará con la propuesta de Cariño, uno de los proyectos más comentados de los últimos años. Desprendiéndose definitivamente del prefijo tonti, desplegarán los doce temas de POP en mayúsculas que forman su último trabajo Tanto por hacer, con sonidos más terrenales, pero sin perder ese toque ligeramente kawaii en los arreglos que tanto las identifica.

Por su parte, el directo de Aiko El Grupo promete ser uno de los platos fuertes de la edición ya que sin perder ni un miligramo de intensidad, su punk pop las ha convertido en la punta de lanza del género. Repion son sinónimo de grunge ya que las hermanas Iñesta, Marina y Teresa, han recuperado los sonidos de los 90 con letras potentes y un directo cautivador. Su último EP, Entre todas lo arreglamos, seguro que atrapará a todos y todas las presentes.

Por su parte, Las Petunias + Amor Líquido son lo que necesita la música ahora mismo, así que, en esta modalidad de show compartido volverán a demostrar por qué son dos de las mejores nuevas bandas del momento.

En cuanto a Grandmas House, su EP debut, Anything For You, es la consagración definitiva, si todavía no estaba claro, de que el ahora cuarteto de Bristol es uno de los nombres que deben destacar por encima de la escena punk.

Por último, La 126 llegarán en forma de representación del nuevo rock ilicitano con su último EP que recoge guitarras distorsionadas y sensibilidad pop; y Neura sorprenderá con un marcado estilo retrofuturista influenciado por el synth pop de los 80 bajo una renovada textura electrónica.

DISEÑO E ILUSTRACIÓN

En lo que respecta al diseño y la ilustración, pilares fundamentales para el Truenorayo, el cartel de esta duodécima edición ha recaído en las manos de la ilustradora Sara Herranz, escritora y artista visual situada en un espacio creativo único que ha dejado huella tanto en la novela gráfica como en la ilustración comercial. Es autora de los libros Todo lo que nunca te dije lo guardo aquí (Lunwerg, 2015) y La persona Incorrecta (Lunwerg, 2017).

Para ese mismo sello, ha publicado la versión ilustrada de La mujer rota, de Simone de Beauvoir y el ensayo El diablo es una mujer de la escritora Elena Gallén. Más allá de su éxito literario, marcas de prestigio como Chanel, Samsung, Gucci o Vogue, han confiado en ella para ilustrar sus campañas.

Durante tres jornadas, el Truenorayo Fest ofrecerá una programación cultural concebida desde la inclusión y el feminismo. Habrá bandas, como las ya anunciadas y las que están por comunicar, pero también diferentes sesiones de djs.