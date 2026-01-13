Carles Padilla anuncia su candidatura al Rectorado de la UV para impulsar un "cambio estructural y sostenible"

El hasta ahora vicerrector de Internacionalización y Multilingüismo de la Universitat de València, Carles Padilla, ha anunciado su candidatura a las elecciones al Rectorado de esta institución, que se celebrarán el próximo 3 de marzo. - CANDIDATURA CARLES PADILLA

El hasta ahora vicerrector de Internacionalización y Multilingüismo de la Universitat de València (UV), Carles Padilla, ha anunciado su candidatura a las elecciones al Rectorado de esta institución, que se celebrarán el próximo 3 de marzo.

Padilla, que formalizó el pasado lunes su renuncia al cargo de vicerrector, ha estado al frente del área de Internacionalización y Multilingüismo ocho años y decano de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació durante seis.

La presentación de la candidatura ha sido respaldada por avales académicos e institucionales "de alto nivel", entre ellos el exsecretario de Estado de Universidades, José Manuel Pingarrón, así como el de representantes de universidades españolas e internacionales, que subrayan la eficaz gestión, la proyección internacional y el perfil humano del candidato.

En una intervención construida alrededor del lema 'Una UV amb Futur', Padilla ha defendido la necesidad de "impulsar una renovación profunda de la institución, basada en una gobernanza compartida, transparente y orientada a las personas".

El candidato ha señalado que la universidad "no necesita simples retoques", sino un "cambio sistémico, estructural y sostenible" que permita afrontar con garantías los retos académicos y sociales de los próximos años.

Ha situado en el centro de su propuesta el reconocimiento y el cuidado del conjunto de la comunidad universitaria, con referencias explícitas al personal docente e investigador, al personal técnico, de gestión, administración y servicios (PTGAS), y al estudiantado.

CONTRA LA "BUROCRACIA ASFIXIANTE"

En este sentido, ha subrayado la importancia de proteger, frente a la "burocracia asfixiante", el tiempo para la docencia, la investigación y la innovación; de dignificar el papel del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS); y de garantizar que ningún estudiante quede excluido por motivos económicos, sociales o emocionales.

El candidato ha remarcado igualmente que su propuesta se apoya en una concepción de la universidad "más humana, inclusiva y abierta al mundo, en la que la internacionalización, la innovación docente, la investigación y la gestión se entiendan como responsabilidades compartidas al servicio de la sociedad".

Ha adelantado que el programa que presentará en los próximos días se articulará en torno a ejes "irrenunciables" desde el inicio del mandato, junto con transformaciones de medio plazo orientadas a reforzar la cohesión institucional y a recuperar el orgullo de pertenencia.

"Sabemos que el cambio que proponemos no es inmediato, pero también sabemos que no comenzarlo es renunciar al futuro", ha aseverado.