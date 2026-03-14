Carlos Baño asegura "no haber cometido irregularidad alguna" y afirma que está a "disposición de la justicia"

Carlos Baño en imagen de archivo - CÁMARA ALICANTE

ALICANTE, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Federación Alicantina de Comercio (Facpyme), Carlos Baño, asevera "no haber cometido irregularidad alguna" y señala que está a "disposición de la justicia para aclarar con celeridad cuantas dudas puedan surgir".

En estos términos se ha manifestado Carlos Baño, en un comunicado, un día después de ser detenido en el marco de una investigación abierta hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de los bonos comercio de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia.

Carlos Baño aseguró ayer a su salida de la Comisaría Provincial de Alicante, tras quedar en libertad con cargos en el marco de la investigación referida a los bonos consumo, sobre la que las diligencias se han declarado secretas, que colaboró con la justicia, "como no puede ser de otra forma".

El presidente de Facpyme señala que al no conocer el contenido de la causa y de la acusación, y a instancia de su abogado, no prestó declaración en sede policial". Pero Baño subraya que que tiene "la certeza de no haber cometido irregularidad alguna y, mucho menos, que esta tenga que ver con beneficio personal cualquiera".

Por ello, indica: "Soy el más interesado en que se aclare esta situación a la mayor brevedad posible. Estoy a disposición de la justicia para que podamos aclarar con celeridad cuantas dudas puedan surgir, sin que, desde ningún punto de vista, pueda hacer nada más en estos momentos".

Finalmente, Baño agradece "el trato recibido en todo momento por los efectivos de la Policía Nacional con los que se ha colaborado con total transparencia, facilitando toda la información requerida".