Carlos Baño comparecerá el 27 de abril en la comisión de investigación del bono consumo en la Diputación de Alicante

Imagen de archivo de Carlos Baño - Roberto Plaza - Europa Press

ALICANTE, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, único imputado en la causa judicial que trata de determinar si hubo o no irregularidades en la gestión del bono consumo de la Diputación para municipios de la provincia durante 2022 y 2023, comparecerá el 27 de abril en la comisión de investigación sobre este programa que ha quedado constituida este lunes en el Palacio Provincial.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios de comunicación, la vicepresidenta primera de la institución provincial y presidenta de esa comisión, la 'popular' Ana Serna, quien ha resaltado que Baño fue el "primero" en pedir "voluntariamente" su comparecencia.

El órgano de investigación sobre la gestión del programa del bono comercio constituido este lunes, y que se reúne a puerta cerrada, lo integran 13 miembros. En concreto, por parte del PP, además de Serna, Carmen Sellés, José Antonio Bermejo, Marina Sáez, Carlos Pastor, Antonio Bernabeu y Magdalena Martínez.

Asimismo, el PSPV está representado por Raúl Ruiz, Raquel Marín, José Ramiro y Verónica Giménez, mientras Compromís y Vox aportan cada uno a la comisión a su único diputado, que son Ximo Perles y Gema Alemán, respectivamente.

COMPARECENCIAS

La vicepresidenta primera ha explicado que se ha aprobado la propuesta de comparecencias del PP, que gobierna con mayoría absoluta la Diputación, al entender que, "en cualquier caso, si alguien tiene que comparecer, son aquellos alcaldes que contrataron con Facpyme".

"Tampoco tiene mucho sentido, porque, al final, cada ayuntamiento, cada municipio lo gestionó como consideró, como quiso", ha afirmado Serna, quien ha reiterado que "hubo ayuntamientos que lo hicieron con Facpyme, hubo ayuntamientos que no lo hicieron con Facpyme y lo hicieron con otra empresa", e incluso hubo consistorios que lo autogestionaron, como, según ha reiterado, fue el caso de su municipio, Albatera.

A juicio de la presidenta de la comisión de investigación, "no tiene mucho sentido pedir más comparecencias, más allá de todos aquellos alcaldes que trabajaron, en este caso, con Facpyme", entidad que preside Baño, investigado en la causa judicial.

Serna ha afirmado que el PSPV ha propuesto como compareciente al alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, una acción que ha calificado como algo "curioso", ya que "no lo gestionó con Facpyme", ha apuntado.

Y ha abundado en que el PP ha pedido que, "seguidamente, después de la comparecencia de Carlos Baño, a petición suya", comparezca Rubén Alfaro, alcalde de Elda y secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Alicante.

Serna ha vuelto a afirmar que la Diputación solamente se encargó de poner en marcha el bono consumo, que nació durante los años en los que la institución estaba presidida por Carlos Mazón, 'expresident' de la Generalitat Valenciana, cuya dimisión de este cargo se produjo entre polémica por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024.

La vicepresidenta primera ha defendido que esta iniciativa "ayudó a dinamizar la economía en un momento muy difícil para todos los alicantinos y para todas las alicantinas" y que "se gestionó como cualquier convocatoria ordinaria o extraordinaria".

"Es decir, se concede a los ayuntamientos en base a unos criterios que se establecieron en unas bases que todos aprobamos. Ese dinero se entrega a los ayuntamientos y los ayuntamientos lo gestionan con sus diferentes departamentos", ha añadido, al tiempo que ha sostenido que "aquí no hay nada oscuro".

Serna espera que, "después de esta comisión y de la siguiente", esta "acabe". "Al final es un tema que está judicializado y desde luego nosotros no vamos a interferir en las decisiones que la justicia tome", ha indicado, para luego sentenciar: "Pero, si esto sigue, evidentemente comparecerán todos aquellos alcaldes que gestionaron con Facpyme. Claro que sí, no tenemos ningún inconveniente".

La también presidenta de la comisión ha precisado que se han solicitado las comparecencias de representantes de unos 18 o 20 ayuntamientos y ha dicho que se establecerá un orden. "No pueden comparecer todos el mismo día", ha zanjado.

PSPV: "TAPAR"

Desde la oposición, el PSPV ha acusado al equipo de gobierno del PP de "esconder y tapar las posibles irregularidades" con los bonos, "tratando de volcar la responsabilidad exclusivamente en los ayuntamientos y, en concreto, en los alcaldes socialistas".

"Salimos de la comisión estupefactos. El PP, una vez más, ha hecho servir su mayoría absoluta para seguir ocultando y tapando a los suyos en un caso que ha terminado con una detención policial en la etapa en la que Carlos Mazón era presidente de la Diputación", ha afirmado el diputado socialista Raúl Ruiz, quien ha criticado que la comisión "nazca completamente adulterada" y con un "claro sesgo político": "No ha aprobado la comparecencia de ni un solo alcalde del PP".

En este sentido, ha proseguido, el diputado del PSPV ha calificado de "amoral, al margen de la ética y del sentido común" la "decisión del PP de aprobar únicamente la comparecencia de alcaldes socialistas", señala el grupo socialista en un comunicado.

Según Ruiz, el PP "ha aprobado solo la comparecencia de alcaldes socialistas, pero ha obviado" y "escondido" a "alcaldes de municipios como Finestrat, La Nucía o El Campello". "Es evidente que estamos ante una estrategia deliberada para proteger a los suyos", ha añadido.

El PSPV ha apuntado que ha registrado "una amplia solicitud de documentación para esclarecer todos los aspectos del programa" y que, entre la información pedida, están "las bases completas de las convocatorias entre 2022 y 2024, informes técnicos, jurídicos y de intervención, expedientes de aprobación, auditorías", así como la "relativa a la ejecución, control e incidencias del programa".

COMPROMÍS: "AUTOBOMBO"

Por su parte, Compromís ha lamentado la "actitud" del PP, ya que, a su juicio, el equipo de gobierno de Toni Pérez quiere "convertir una comisión para aclarar posibles irregularidades en un acto de autobombo y blanqueo de su gestión".

El portavoz de la coalición valencianista en la Diputación, Ximo Perles, ha indicado que el grupo 'popular' tiene mayoría absoluta, "pero no tiene derecho a convertir una comisión de investigación en una pantomima".

A juicio de Compromís, "el calendario planteado" por el PP evidencia "poquísimas ganas de investigar", con "un ritmo pensado para liquidar rápidamente la comisión y evitar que se conozcan todas las responsabilidades políticas derivadas de un caso que ya investiga la justicia", detalla la coalición en un comunicado.

Perles ha remarcado que "Compromís no piensa permitir que el foco se reduzca únicamente al procedimiento administrativo de los bonos". "Carlos Baño no aparece de la nada. Tiene una relación intensa y continuada con esta Diputación, y hay que analizar todas las conexiones, adjudicaciones y subvenciones públicas que le han beneficiado estos años", ha añadido, y ha avanzado que su grupo ha registrado formalmente la petición para que "todas las sesiones de la comisión sean públicas y accesibles a la ciudadanía y a los medios de comunicación".

VOX: "PASO IMPORTANTE"

Desde Vox, su portavoz, Gema Alemán, ha afirmado en declaraciones distribuidas a la prensa que la comisión "es un paso importante para esclarecer los hechos y garantizar la transparencia en la gestión de dinero público".

"No obstante, esperamos que no se convierta en una herramienta que sirva titulares partidistas desviando el objeto principal de la aprobación de estas comisiones, y, en todo caso, se respete la presunción de inocencia de una investigación judicial ya en curso", ha sentenciado.