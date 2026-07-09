Carlos Baño inicia un nuevo mandato al frente de Cámara Alicante tras la constitución del nuevo Pleno

Pleno Cámara Alicante - CÁMARA ALICANTE

ALICANTE, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Carlos Baño ha sido reelegido este jueves presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante durante la sesión constitutiva del nuevo Pleno para el mandato 2026-2030, con la participación de la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marian Cano, y en la que también ha quedado elegido el nuevo Comité Ejecutivo de la institución.

Con esta sesión, presidida por el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, culmina el proceso electoral cameral y se inicia una nueva etapa orientada a seguir impulsando la competitividad de las empresas, la internacionalización, la innovación, la formación y la colaboración público-privada, informa Cámara Alicante en un comunicado.

En su primera intervención tras ser reelegido, Carlos Baño ha afirmado que "hace cuatro años pedimos confianza para transformar la Cámara; hoy esa transformación está en marcha, la entidad ha vuelto a ocupar el lugar que le corresponde como referente económico y empresarial de nuestra provincia, y este segundo mandato servirá para culminarla".

"Hemos reforzado la formación, como nuestra principal seña de identidad; apoyado la internacionalización, la innovación y el emprendimiento; impulsando espacios de encuentro empresarial; generando oportunidades para los jóvenes y estando al lado de quienes más lo necesitaban".

Baño ha destacado que "cuando iniciamos el mandato, la Cámara contaba con un presupuesto de 3,7 millones de euros". "Hoy --ha continuado-- cerramos el ejercicio con cerca de 12 millones de euros y con resultados positivos. No es solamente una cifra. Es la demostración de que hemos multiplicado nuestra capacidad para ayudar a las empresas, atraer recursos y poner en marcha nuevos proyectos".

Y ha aseverado que "se han conseguido captar cerca de siete millones de euros de fondos europeos que, de otra manera, habrían ido a otros territorios"; se han desarrollado más de 630 acciones formativas y más de 9.500 personas han pasado "por nuestras aulas"; más de 35.000 personas se han beneficiado de alguno de los programas y actividades impulsados por la Cámara; y se han firmado 37 convenios con ayuntamientos.

En este sentido, Carlos Baño ha asegurado que "hoy la Cámara está mucho más cerca de las empresas y presente en toda la provincia trabajando junto a los municipios".

El presidente de la entidad cameral ha mencionado "los principales logros del anterior mandato: el Campus Cámara CEU, una apuesta decidida por la formación, el talento y la conexión entre universidad y empresa; la Cámara como sede universitaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Alicante para la impartición del Grado Universitario en Business Intelligence, una titulación alineada con las necesidades reales de empresas y orientada a atraer y retener el talento; el Cámara Business Club, un espacio de encuentro donde reflexionar sobre los grandes retos de la economía alicantina; Alicante Gastronómica Solidaria, demostrando el compromiso social de los empresarios de la provincia; y la feria Alicante Gastronómica, un evento que se ha consolidado como un revulsivo del sector debido al gran impacto internacional que generan la excelencia de sus contenidos".

Por último, Baño ha dicho: "Queremos continuar siendo una institución útil, abierta y cercana a las necesidades reales de las empresas, fortaleciendo la formación como el gran eje de futuro de la Cámara. Y lo haremos desde el diálogo y el consenso con la patronal y el resto de las asociaciones y organizaciones empresariales de esta provincia".

El nuevo Pleno, integrado por 60 representantes de empresas y organizaciones empresariales de la provincia, constituye el máximo órgano de gobierno de Cámara Alicante. Su composición refleja la diversidad y el peso del tejido empresarial de la provincia de Alicante, con presencia de compañías referentes de sectores como la industria, la logística, la alimentación, el comercio, la construcción, la banca, la innovación, el turismo, la salud y los servicios, junto a representantes de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

Con cerca de 140 años de historia, Cámara Alicante es una corporación de derecho público que representa los intereses generales de las empresas de la provincia de Alicante y trabaja para mejorar su competitividad mediante servicios especializados de internacionalización, formación, innovación, digitalización y apoyo al desarrollo empresarial.