Carlos Baño traslada a la Diputación de Alicante que quiere comparecer en la comisión de investigación del bono comercio

Carlos Baño, en una imagen de archivo - Roberto Plaza - Europa Press

ALICANTE, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, ha trasladado a la Diputación su petición de comparecer de forma voluntaria en la comisión de investigación sobre el bono consumo, según fuentes de la institución provincial consultadas por Europa Press.

Baño figura como único imputado en la causa judicial que investiga posibles irregularidades en la gestión del bono de la Diputación para municipios de esta provincia durante 2022 y 2023. Está abierta inicialmente por un supuesto delito de estafa y/o fraude en subvenciones que la Policía cifra de forma preliminar en cantidades sin justificar de algo más de 100.000 euros.

Desde la institución provincial han indicado que, tras esta petición de Baño, el PP, que gobierna la Diputación, propondrá en la primera sesión ordinaria de la comisión de investigación (no en la constitutiva) solicitar la comparecencia del presidente de Facpyme.

Según las mismas fuentes, los 'populares' también pedirán que comparezcan alcaldes de los años que serán objeto de investigación. Es el caso de Carlos González, exprimer edil de Elche; Toni Francés, alcalde de Alcoi y exportavoz socialista en la Diputación, y Fulgencio Cerdán, el de Villena.

Las diligencias judiciales abiertas, cuyo secreto se levantó el pasado 26 de marzo, versan sobre posibles irregularidades en la gestión del bono comercio de la Diputación para municipios de la provincia de Alicante durante 2022 y 2023 a través de Facpyme, que preside Baño, y una sociedad mercantil supuestamente instrumental.

En el marco de estas pesquisas, la Policía Nacional detuvo el 13 de marzo a Baño, quien posteriormente quedó en libertad con cargos. El cuerpo policial también practicó ese mismo día, con el correspondiente mandamiento judicial, diversos registros en instalaciones de esta federación. En concreto, en despachos de su sede, ubicada en la calle Orense de la capital alicantina, y un trastero.

Desde entonces, el presidente de la entidad cameral y de Facpyme ha estado defendiendo que es inocente de los hechos por los que está siendo investigado. "Nunca me he llevado un euro de nada", dijo recientemente.