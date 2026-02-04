Carlos Roche Vilanova, nuevo gerente de la Fundación de Investigación del Hospital General de Valencia

Archivo - Carlos Roche Vilanova - FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL GENERAL - Archivo

VALÈNCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El patronato de la Fundación de Investigación del Hospital General de Valencia, representado por la Diputación de Valencia y la Conselleria de Sanidad, ha nombrado a Carlos Roche Vilanova como nuevo gerente, "incorporando así a un profesional con una sólida trayectoria en gestión económica sanitaria y administración pública", según ha informado la entidad en un comunicado.

Carlos Roche es licenciado en Economía y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Facultat d'Economia de la Universitat de València. Cuenta, además, con un Máster en Ciencias Actuariales y Financieras y está colegiado en el Instituto de Actuarios Españoles.

Su formación se completa con un Máster en Dirección y Organización de Hospitales y Servicios de Salud por el Centro de Investigación Económica y Gestión de la Salud (CIEGS) de la Universitat Politècnica de València.

Asimismo, tiene un Máster Universitario en Administración Sanitaria (MUAS) por la Escuela Nacional de Sanidad (ENS) del Instituto de Salud Carlos III, en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Actualmente, es doctorando en el programa 'Diseño, Gestión y Evaluación de Políticas Públicas de Bienestar Social', del Instituto Universitario de Investigación en Políticas Públicas de Bienestar Social (Polibienestar), de la Universitat de València y la Universitat Jaume I.

En el ámbito profesional, Roche Vilanova es funcionario de carrera del cuerpo superior de Administración General Sanitaria de la Generalitat Valenciana, en la especialidad de Economía. Su plaza está adscrita a la Dirección General de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad.

Durante los últimos 17 años, ha desarrollado su labor en la Conselleria, donde se ha especializado en el control de gestión de contratos en régimen de concesión administrativa (colaboración público-privada) del sistema sanitario público valenciano.

Entre sus principales responsabilidades destacan la elaboración de las liquidaciones anuales entre las empresas concesionarias y la Administración, así como, desde 2018, el análisis y seguimiento de los procesos de reversión de las concesiones sanitarias de La Ribera, Torrevieja, Denia y Manises, evaluando su impacto económico, contractual y organizativo.

En el ámbito docente, imparte clases en el Máster de Dirección de Hospitales del CIEGS y es profesor asociado del departamento de Economía Aplicada en la Facultat d'Economia de la Universitat de València.