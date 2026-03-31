Carme Teatre presenta los estrenos absolutos de cinco de sus residencias de creación 2025-2026

Espectáculo en Carme Teatre - CARME TEATRE

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sala Carme Teatre de València lleva a escena los proyectos surgidos en su programa de Residencias de Creación 2025-2026, una convocatoria que ha seleccionado diez propuestas de creadoras y creadores valencianos. Cinco de ellas se estrenarán entre el 9 de abril y el 28 de junio, mientras que el resto se presentará en la próxima temporada.

En este tramo final de la XXXI temporada, la programación reúne 'Desde el quebranto', de Rosa Sanz (Proyecto Cuéntame Otra); 'Madre Amadísima', de DISSIDENTS (Óscar Patiño); 'Coreografías virtuales', de Mauricio Pérez Fayos; 'Ser grandes en Japón', de Antonio Escámez y Rafael Calatayud; e 'Intimidad', de Eva Mir y Ramón Ródenas.

Entre el 9 y el 12 de abril, Rosa Sanz estrena 'Desde el quebranto', una pieza que sitúa el cuerpo flamenco en un territorio de fragilidad, conciencia y exposición ante el espectador. A partir de una investigación sobre lo imperfecto y lo "jondo" como espacio emocional, la obra propone un cuerpo que se desarma y se reconstruye en escena, donde la voz, el movimiento y los dispositivos sonoros y audiovisuales generan un diálogo sensorial que atraviesa la ruptura como posibilidad de transformación.

El proyecto se desarrolla junto a Gustavo Giménez, responsable del espacio sonoro e intérprete en escena, e incorpora el trabajo audiovisual de Jesús Pérez, en el marco del Proyecto Cuéntame Otra, una línea de investigación transdisciplinar que conecta la danza española y el flamenco con lenguajes contemporáneos como la performance o la creación audiovisual.

A continuación, entre el 23 de abril y el 3 de mayo, la compañía DISSIDENTS presenta 'Madre Amadísima', una versión libre del texto original de Santiago Escalante dirigida por Óscar Patiño e interpretada por Tavi Gallart.

La pieza sitúa en escena a una mujer trans que, desde la soledad de una iglesia, reconstruye su vida en diálogo con la Virgen Morena de su pueblo, a través de un monólogo que transita entre la confesión y el ajuste de cuentas. El relato aborda la experiencia del sexilio, la memoria LGTBI y las condiciones de envejecimiento dentro del colectivo, y se acompaña de un programa de mediación que incluye encuentros y charlas en torno a estas realidades, ampliando la dimensión social del proyecto.

Ya en mayo, del 7 al 10, Mauricio Pérez Fayos estrena Coreografías virtuales, una investigación escénica para dos cuerpos y múltiples pantallas que explora la relación entre danza contemporánea y cultura digital.

La pieza plantea cómo los entornos virtuales y las redes sociales influyen en la construcción de imaginarios corporales y en la generación de nuevos vocabularios de movimiento, situando la creación en un presente tecnológico desde el que interrogar qué cuerpos y qué danzas están configurando el futuro.

El proyecto se desarrolla en colaboración con la bailarina Laura García y cuenta con el apoyo de distintas instituciones y espacios de creación a nivel estatal.

La programación de las residencias de creación se retomará en junio, del 11 al 21, con 'Ser grandes en Japón', de Antonio Escámez y Rafael Calatayud, una pieza que transcurre en el espacio íntimo de un bar teatral donde un actor espera a un director que quizá no llegará.

Entre recuerdos, ficciones y silencios, la obra plantea un enfrentamiento entre pasado y presente, entre las expectativas y las renuncias, y sitúa en el centro una pregunta sostenida en el tiempo: qué significa alcanzar el éxito y qué queda cuando este no llega.

El ciclo de estrenos concluirá del 25 al 28 de junio con 'Intimidad', de Eva Mir y Ramón Ródenas, una propuesta escénica que explora los límites entre lo privado y lo público en un contexto de sobreexposición contemporánea.

A través del cuerpo, la palabra y el movimiento, la pieza reflexiona sobre el consentimiento, la incomodidad y la construcción de la identidad en un entorno hiperconectado, cuestionando qué lugar ocupa hoy la experiencia íntima.

Las Residencias de Creación de la sala Carme Teatre "se consolidan como un dispositivo de acompañamiento que trasciende el momento del estreno y sitúa el proceso en el centro de la práctica escénica".

Los proyectos que completan esta edición --con firmas como Jessica Castellón & Boris Orihuela, Lima & Radiante (Poliana Lima / Manuel Conde), Cia Juno, Teatro de la Catrina (Desirée Belmonte) o Anna Estellés-- se incorporarán a la programación en la próxima temporada, a partir de septiembre de 2026, extendiendo el recorrido de las residencias y reforzando el vínculo entre creación, contexto y comunidad artística.