Carme Teatre programa cuatro estrenos que cuestionan "la binariedad de género imperante"

VALÈNCIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala Carme Teatre de València estrenará, del 14 al 24 de septiembre y dentro de su séptima edición del 'Cicle Escèniques Cuir', cuatro producciones que "reflexionan sobre la identidad de género normativa con las diversas disciplinas de las artes escénicas como herramienta y cuestionan la binariedad de género imperante".

El espacio cultural celebra la séptima edición de este ciclo en el comienzo de su XXIX temporada. La actividad se enfoca a la exploración de la identidad de género y en la presentación de identidades no normativas a través de diversas disciplinas escénicas habituales de la sala, incluyendo en esta edición danza, performance, música y teatro.

La primera propuesta, "NÓ", que se llevará a cabo esta misma semana, los días 14 y 15 de septiembre, proviene de la compañía gallega Elahood, formada por las intérpretes Sabela Domínguez y Julia Laport. La compañía, premiada en el Certamen Coreográfico de Madrid de 2022 nos trae una obra coproducida por el Centro Coreográfico Galego|AGADIC que redefine las danzas urbanas, como el voguing, desde una perspectiva de creación contemporánea, integrando de manera intrínseca la dimensión de género y cuir en su identidad artística.

La segunda propuesta, programada para estrenarse inmediatamente después, los días 16 y 17 de septiembre, nos llega de la mano del reconocido bailarín andaluz Manuel Rodríguez. A lo largo de su carrera, Rodríguez ha colaborado con renombradas compañías y coreógrafos, como La Veronal, Sharon Fridman, Compagnie Du Hanneton o Provisional Danza, consolidando su posición como uno de los bailarines más destacados de este país, como bien señala la especialista en danza Mercedes L. Caballero.

"MANU" es una pieza que desafía los estereotipos de género y cuestiona la masculinidad estereotipada, llevándonos en un viaje introspectivo donde el propio nombre de Manuel, "manu", se convierte en el título de la obra, dando lugar a una exploración artística, en la que se fusionan la danza contemporánea y la reflexión sobre la identidad.

La tercera propuesta, ya la semana siguiente, los días 21 y 22 de septiembre, proviene de los artistas Antonio, Joele y Nuno en una coproducción que reúne las diversas nacionalidades de sus componentes, el español de origen andaluz, Antonio L. Pedraza, el italiano Joele Anastasi y Nuno Nolasco desde Portugal.

Su obra, "We are not penelope. Sobre la fidelidad", es un espectáculo de teatro que utiliza elementos visuales para explorar la fidelidad en el contexto de las relaciones entre hombres, las cuales se pueden aplicar y extender a cualquier tipo de relación. Inspirada en la figura de Penélope, como paradigma de la mujer que espera y es fiel a su marido ausente, esta obra profundiza en temas de identidad de género y relaciones personales, desde un enfoque teatral y performativo.

El espectáculo forma parte del XXI Circuito de la Red de Teatros Alternativos, asociación nacional que engloba 54 teatros, y de la cual, la Sala Carme Teatre forma parte desde el año 2006. Dentro de la Programación Expandida del Circuito, la sala ofrece también una actividad formativa el viernes 22 de septiembre a las 11:00h. en la Sala Carme Teatre, un workshop gratuito, donde se propondrá a las personas participantes descuartizar los mismos conceptos en torno a la fidelidad tratados en la obra.

Como cierre del ciclo, el artista y músico Jirafa Rey, presentará los días 23 y 24 de septiembre, un espectáculo performativo y musical dentro de su nuevo proyecto personal de drag bajo el nombre de "Suerte, Guapa". Este personaje, lanzará su nuevo álbum "Perreo Sacro", que combina estilos musicales como trap, reggaeton o techno, audiovisuales y contenidos digitales, perspectiva única y letras incisivas, todo ello junto con danzas urbanas, en un espectáculo multidisciplinario, para explorar nuevas formas de expresar sus peculiares intereses y la visión de otras masculinidades.

"ESPECTÁCULOS QUE DESAFÍAN LAS NORMAS"

El gestor cultural y programador de la sala, Raúl Lago, comenta que "el Cicle Escèniques Cuir se alinea con la filosofía de la Sala Carme Teatre, la cual a lo largo de sus veintinueve años de programación ha apoyado espectáculos que desafían las normas y fomentan la reflexión".

"Este ciclo --prosigue-- ofrece una amplia variedad de propuestas que reflexionan y cuestionan la dualidad de género imperante en la sociedad actual, ofreciendo una mirada diversa y profunda sobre identidades no normativas".

Y añade: "Los espectáculos exploran el tema desde diferentes perspectivas, no limitándose únicamente a una identidad gay o lésbica, sino abarcando una amplia gama de cuestionamientos sobre la identidad binaria, analizando cómo la sociedad moldea estas identidades estereotipadas y cómo se plantean otras formas de vivir, ser y estar en el mundo a través de diversas disciplinas artísticas, como el movimiento, la performance, lo audiovisual, el teatro, el texto y la música, entre otros."