Carme Teatre reúne en marzo tres piezas surgidas en sus residencias de creación - REMITIDA CARME TEATRE

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sala Carme Teatre de València reúne en marzo tres piezas surgidas en el marco de sus Residencias de Creación dentro de la XXXI temporada. La programación incluye 'Ballar o morir. Una qüestió de temps', 'Mata Baja' y 'Paisatge: Solsida', con funciones entre el 6 y el 29 de marzo. Dos de las propuestas incorporarán encuentros con el público en el formato 'Divendres Tangents' (6 y 27 de marzo).

Del 6 al 8 de marzo se presentará 'Ballar o morir. Una qüestió de temps', una creación multidisciplinar dirigida e interpretada por Cristina Gómez. La obra articula danza, voz y universo sonoro en una reflexión sobre el tiempo, lo efímero y el acto creativo.

La trayectoria reciente de la artista ha sido reconocida con diversos galardones, entre ellos los Premis de les Arts Escèniques Valencianes 2022 por 'Anhel' (Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Dirección y Mejor Bailarina), el Primer Premio Anhel del Certamen Coreográfico Bucles-Carme Teatre y el Premi APDCV 2023 a Creación e Interpretación Destacada.

La función del viernes 6 de marzo incluirá una sesión de Divendres Tangents, el formato de mediación que propicia el encuentro entre público y equipo artístico tras la representación.

Según explica Raúl Lago, gestor cultural y programador de la sala Carme Teatre, "reponer una pieza nacida en residencia no es volver atrás, sino continuar el trabajo en otro momento de maduración". En este sentido, añade que "la residencia no se entiende como un espacio aislado de producción, sino como el inicio de una relación sostenida entre la sala, las creadoras y el público".

Tras el parón de Fallas, los días 21 y 22 de marzo llegará 'Mata Baja', de la creadora y coreógrafa Ángela Verdugo, directora de la compañía La Siamesa, que este año cumple 20 años de trayectoria. La obra, tercera parte de la trilogía 'El otro paraíso', combina palabra, movimiento y dispositivos audiovisuales para abordar la precariedad cultural y el cuerpo desde una escena sin artificios.

El espectáculo fue reconocido en los Premis de les Arts Escèniques Valencianes 2024 con el galardón a Mejor Bailarina, consolidando su recorrido dentro del panorama escénico valenciano.

Para Lago, esta continuidad en cartel permite "acompañar los trabajos más allá de la lógica del estreno puntual" y afianzar una línea que prioriza el seguimiento de los proyectos en el tiempo. "Nos interesa que el público pueda reencontrarse con las piezas desde otra mirada, con la experiencia acumulada", señala.

El mes concluirá del 26 al 29 de marzo con 'Paisatge: Solsida', de Anna Estellés y Edu Comelles, una propuesta híbrida que transita entre instalación sonora, escultura y movimiento.

EXPERIENCIA COMPARTIDA

La pieza plantea la creación como experiencia compartida, activando un paisaje escénico donde luz, materia y sonido dialogan con la presencia del cuerpo. Edu Comelles obtuvo el Premi de les Arts Escèniques Valencianes 2024 a Mejor Composición Musical, consolidando su dimensión sonora como uno de los ejes del proyecto.

El viernes 27 de marzo se celebrará una nueva sesión de 'Divendres Tangents', ampliando la reflexión sobre el proceso creativo. Con esta programación de marzo, la sala Carme Teatre refuerza uno de los ejes de la XXXI temporada: la proximidad, la continuidad y la mediación como herramientas para sostener el tejido escénico.