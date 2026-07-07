Carmen Alfonso Palop, nueva directora general de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital - SPTD

ALICANTE, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Carmen Alfonso Palop ha sido designada nueva directora general de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD), entidad pública de la Generalitat Valenciana, en sustitución de Fermín Crespo Rodríguez, que dejó su cargo hace unas semanas.

Alfonso Palop, licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra y con una "amplia trayectoria" en el ámbito jurídico, administrativo y de mediación, asume la dirección de la SPTD con el objetivo de "impulsar los proyectos estratégicos que conforman el portfolio de la sociedad".

Así lo ha señalado este martes la SPTD en un comunicado, en el que ha apuntado que "entre sus principales responsabilidades está el impulso de iniciativas clave como la gestión de Ciudad de la Luz y la salida de la próxima edición de Alicante Puerto de Salida, que se celebrará en enero de 2027".

Bajo esta dirección también se encuentra el Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras área parque temático de Benidorm-Finestrat y el Plan Especial Director de Usos de Ciudad de la Luz en Alicante, así como el desarrollo de infraestructuras culturales y eventos "de relevancia" en la Comunitat Valenciana.

TRAYECTORIA

Según la SPTD, Alfonso Palop cuenta con una "sólida" formación y experiencia profesional que combina el ejercicio de la abogacía, la mediación y la administración de justicia. Licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra (1992-1996), completó un Máster en Asesoría Jurídica de Empresa en Fundesem (1999-2000), Máster en Matrimonio y Familia en la Universidad de Navarra (2006-2008) y Título de Especialista Universitario en Mediación Familiar por la Universidad de Alicante e Ilustre Colegio de Abogados de Alicante (2009), que la habilita como mediadora inscrita en el Registro de Mediadores de la Comunitat Valenciana.

Ha desarrollado una "extensa" carrera como abogada, siendo socia cofundadora de despachos como Alfonso Palop & Asociados (posteriormente Alfonso & Picó Consultores) y socia fundadora de Palop Asociados Consulting, especializándose en derecho mercantil (con especial atención a la empresa familiar), civil y mediación. Entre 2017 y 2020 preparó oposiciones a los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia, "lo que le proporcionó un profundo conocimiento del derecho procesal en todas sus ramas".

Desde agosto de 2021 ejerce como funcionaria interina en la administración de justicia en Alicante, desempeñando funciones en diversos juzgados de Primera Instancia e Instrucción, y desde enero de 2026 en el Grupo de Apoyo ARES de la Secretaría de Gobierno de la Administración de Justicia.

Entre otros méritos destacan su labor como profesora colaboradora en el Máster en Entorno Jurídico de la Empresa de la Universidad Europea de Madrid (UEM), perito judicial contador-partidor, mediadora familiar intrajudicial y letrada del turno de oficio. Ha impartido cursos de orientación familiar y ha colaborado con entidades como The Family Watch y en la elaboración de documentos y programas electorales en materia de familia.

Su perfil combina "una sólida experiencia jurídica y de gestión con un fuerte compromiso con la mediación y el servicio público, valores que aportará a la dirección de la SPTD en esta nueva etapa", ha apuntado la entidad dependiente de la Generalitat.