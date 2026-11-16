Carmen Linares actuará el viernes en Fundación Bancaja con un homenaje a las grandes cantaoras flamencas

Carmen Linares - FUNDACIÓN BANCAJA

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La artista Carmen Linares actuará este viernes 20 de noviembre en 'Els Concerts a la Fundació' con un homenaje a las grandes cantaoras flamencas. La Premio Princesa de Asturias de las Artes ofrecerá al público de la Fundación Bancaja de València una revisión de este trabajo histórico que recupera 27 cantes creados o popularizados por figuras femeninas esenciales a lo largo de siglo y medio de historia del flamenco.

Considerada una de las cantaoras más completas y con mayor conocimiento de estilos flamencos, celebra en el escenario los 30 años de la publicación de su 'Antología de la mujer en el cante', "uno de los diez mejores discos" de la historia del flamenco lanzado originalmente en 1996, que reivindica a cantaoras como La Niña de los Peines o Tía Marina Habichuela.

La cantante actuará en el escenario junto a los guitarristas Salvador Gutiérrez y Edu Espín; Ana María González y Rosario Amador en los coros y palmas; Miguel Espín Pacheco en la coordinación artística y David Rodríguez en sonido.

Nacida en Linares (Jaén) en 1951, Carmen Linares ocupa un lugar destacado en la cultura española contemporánea. Pertenece a una generación del flamenco marcada por figuras como Camarón, Paco de Lucía, Enrique Morente, Manolo Sanlúcar o José Mercé.

Su primer álbum data de 1971 junto a Juan Habichuela. Ha grabado 15 discos y colaborado en una veintena de proyectos con artistas como Serrat, Miguel Poveda, Pitingo y Silvia Pérez Cruz. La cantaora ha interpretado a artistas españoles universales como Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández y Manuel de Falla en proyectos como 'Poeta en Nueva York', 'Raíces y Alas', 'Oasis abierto' y 'El Amor Brujo', que le han llevado a escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, Opera House de Sidney, Cité de la Music de París y Teatro Colón de Buenos Aires.

Cuenta en su trayectoria con una amplia lista de galardones, como el Premio Nacional de Música, la Medalla de Oro de las Bellas Artes, el Premio Princesa de Asturias de las Artes, Latin Grammy a la Excelencia Musical, y es también Doctora Honoris Causa por la Universidad de Sevilla. Recientemente ha sido nombrada Académica de Honor de la Academia de Música de España.

El concierto tendrá lugar el viernes 20 de noviembre a las 20 horas en el salón de actos de la Fundación Bancaja (C/General Tovar, 3). Las actuaciones de Els concerts a la Fundació se desarrollan hasta marzo de 2027 y permiten disfrutar de repertorios que combinan la tradición y la innovación en géneros como el jazz, el flamenco y la música clásica.

Tras este concierto, el ciclo continuará al inicio de 2027, el 15 de enero, con el trío formado por Elena Sancho (soprano), Mónica Redondo (mezzosoprano) y Francisco Soriano (piano y dirección musical), que recuperarán la esencia de los salones europeos del siglo XIX con la propuesta Soirée Musicale.

El 19 de febrero, el Premio Nacional de Danza Israel Galván, mostrará en el escenario su talento en la danza española y el baile flamenco contemporáneo. El ciclo concluirá el 5 de marzo con La Tania, una de las voces referentes de la nueva vanguardia folclórica española.