Carmen Ortí traslada el compromiso del Consell con las enseñanzas artísticas superiores

Inauguración en el CCCC de la exposición '175 anys al cor de València'

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha trasladado el compromiso de la Generalitat con las enseñanzas artísticas superiores de la Comunitat Valenciana porque "sabemos que invertir en educación es invertir en talento, oportunidades y en cohesión social".

En este sentido, ha añadido que "apostar por las escuelas de diseño, de cerámica, conservatorios de danza y música y arte dramático superiores que integran el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (ISEACV) es apostar por el futuro de 6.000 jóvenes que cursan sus estudios en estos centros, a través de proyectos que contribuyen a ofrecer una formación sólida, profesional y abierta al mundo".

Ortí ha realizado estas declaraciones durante la inauguración en el CCCC de la exposición '175 anys al cor de València', con la que se conmemora el aniversario desde la creación de la Escuela de Arte y Superior de València, que ha reunido a representantes institucionales, comunidad académica y destacados referentes del diseño y la creación artística, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Esta muestra reúne más de cien piezas que abarcan desde los orígenes del diseño valenciano hasta su producción contemporánea. La exposición integra obras de grandes referentes galardonados a nivel nacional e internacional, junto con creadores consolidados y talento emergente, configurando un diálogo intergeneracional que expresa la vitalidad del diseño valenciano.

En su intervención, la consellera ha destacado que la efeméride supone "175 años de creatividad, talento y compromiso con la cultura valenciana" y ha subrayado el carácter simbólico del espacio expositivo que alberga la muestra, el CCCC, "un lugar donde tradición y vanguardia dialogan, igual que lo ha hecho siempre la Escuela a lo largo de su historia".

Durante el acto, Orti ha puesto en valor la labor de los equipos directivos que han impulsado la evolución y prestigio de la institución durante casi dos siglos. En especial, ha felicitado al equipo actual, encabezado por Maribel Curiel, "por afrontar los nuevos retos con determinación, diálogo y compromiso".

De igual modo, ha agradecido la labor del profesorado, al que ha definido como motor de la transformación educativa y cultural del centro: "La grandeza de una institución reside en quienes convierten conocimiento en transformación".

Finalmente, la consellera ha reiterado, además, el "papel fundamental" del ISEACV, creado en 2007, como organismo clave para la coordinación académica, la investigación, la internacionalización y la calidad educativa de estas enseñanzas superiores.