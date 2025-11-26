Carolina Durante ofrecerá "uno de los conciertos más grandes de su carrera" en el Roig Arena de València

Archivo - El grupo musical Carolina Durante posa para Europa Press. ARCHIVO. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda Carolina Durante actuará el 26 de noviembre de 2026 en el Roig Arena de València en el marco del tramo final de la gira de presentación de su tercer disco. Será "uno de los conciertos más grandes de su carrera hasta la fecha", destaca la organización en un comunicado.

Tras su irrupción en 2018 con "Cayetano", el cuarteto formado por Diego, Martín, Juan y Mario no ha parado de crecer. A un debut largo como "Carolina Durante" (2019), le siguió "Cuatro Chavales" (2022), un álbum lleno de éxitos de referencia para toda una generación.

En 2024 llegó "Elige tu propia aventura", el disco más maduro del grupo y, a su vez, el más inocente, que incluye un dueto con Rosalía. Este álbum, con tintes de rock, cuenta además con arreglos de viento y cuerdas, un interludio que simula una nana para adultos o armónicas.

Las entradas para el Carolina Durante ya están a la venta en la web www.roigarena.com.