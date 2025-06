Carrasco dice que en los dos años de gobierno están poniendo a Castelló en el mapa "sin complejos"

La alcaldesa asegura que se ha cumplido o está en ejecución cerca del 80% de los puntos incluidos en el pacto de gobierno

CASTELLÓ, 17 Jun. (EUROPA PRESS) - -

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha asegurado este martes que en los dos años de gobierno de PP-Vox al frente del Ayuntamiento están poniendo a Castelló en el mapa "sin censuras ni complejos", y ha subrayado que se ha cumplido ya o se está ejecutando cerca del 80 por ciento de los puntos incluidos en el pacto de gobierno y que seguirán apostando por este "acuerdo de progreso de Castelló, apoyando a la agricultura y a la cerámica y diversificando la economía.

Carrasco ha señalado que en las próxima elecciones municipales "los castellonenses decidirán", pero que a ella le gustaría seguir siendo "la orgullosa alcaldesa de los castellonenses", pues "cuatro años se quedan cortos para desarrollar todos los proyectos".

Así se ha manifestado la primera edil de Castelló en un acto en el que ha realizado balance de los dos primeros años del gobierno municipal que comparte con Vox.

Carrasco, que ha afirmado que el Ayuntamiento "es la casa de los castellonenses y tiene cada vez más abiertas sus puertas", ha destacado el cambio que -según ha dicho- ha experimentado Castelló con su gobierno, "pues era un Castellón gris, sin luz, paralizada y sin ilusión ni alegría, con gobernantes centrados en sus asuntos internos y tratando de ideologizar a la población".

Sin embargo, la alcaldesa ha subrayado que el gobierno PP-Vox está practicando la escucha activa porque "cree" en la participación ciudadana. "Somos un gobierno que ha venido para cumplir lo que prometió", ha añadido. Así, ha resaltado algunas de las decisiones adoptadas en estos dos años, como la recuperción del doble topónimo de la ciudad, la rebaja de impuestos, el impulso a la finalización de la ronda Oeste, el aumento de la limpieza de la ciudad, la modificación del Estatuto de Fiestas o la mejora de infraestructuras.

"PROYECTO QUE UNE A DOS PARTIDOS"

"Tenemos un proyecto que nos une a los dos partidos, pues, aunque tengamos distintas sensibilidades, somos un gobierno con un solo corazón para mejorar la calidad de vida de los castellonenses", ha manifestado Carrasco, quien ha incidido en la apuesta por la tercera transformación de Castelló "basada en sectores tradicionales como la agricultura o la cerámica, pero dándole un impulso al sector turístico y apostando por las energías limpias".

Carrasco también ha mencionado otros proyectos como LogistiCs, "la mayor pastilla de suelo industrial del arco mediterráneo", o la nueva planta de hidrógeno verde que construirán bp e Iberdrola y que "generará 5.000 empleos". La alcaldesa, que ha resaltado que el desempleo en la ciudad se haya situado por debajo del 10 por ciento, ha apuntado que "será la legislatura de la vivienda" y que su gobierno es "previsible", lo que "genera confianza".

Además, ha destacado la reforma que experimentará el Mercado Central, el apoyo al comercio, la recuperación de la "buena sintonía" con el resto de administraciones y la próxima instalación de la gaiata en el aeropuerto de Castellón, y ha anunciado que el plan director de instalaciones deportivas se presentará la próxima semana, mientras que el contrato de transporte público se licitará en 2026.

"Castelló aspira a más, pues este acuerdo de gobierno se nos quedará pequeño porque cada vez pensamos en más proyectos para mejorar la vida de los castellonenses", ha dicho.

SINTONÍA ENTRE ALCALDES

Por otro lado, Carrasco ha reseñado la "sintonía" que mantiene con los alcaldes de València, Alicante y Elche. "Hacemos un cuarteto que espero tengamos mucho que decir", ha afirmado tras ser preguntada si cree que estos cuatro alcaldes pintarán mucho en el futuro del PP regional. Cuestionada sobre si hay una conspiración entre los cuatro, lo ha negado y ha subrayado que "la única que tiene que haber es con los españoles para echar a Sánchez y que se convoquen elecciones".

Respecto al ambiente que se vive en los Plenos del Ayuntamiento entre el equipo de gobierno y la oposición, la primera edil ha indicado que si no se respetan entre ellos, será difícil que los ciudadanos les respeten. "Me gustaría una cordialidad, pero es difícil cuando me han llevado desde la oposición cinco veces a los juzgados. Es difícil llevarte bien con quien te quiere mal", ha añadido.

"EL SOCIALISMO ES ESCORIA"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Antonio Ortolá, preguntado por cuál cree que es la alternativa a Pedro Sánchez, ha afirmado que no le corresponde hablar de cuestiones nacionales pero considera que se debería acabar "radicalmente" con el socialismo, pues "es la escoria de la solciedad y lo que la arruina".

"La liberta económica y social no se consigue restringiendo derechos, subsidiando a la gente o subiendo los impuestos", ha añadido.

Por otra parte, Ortolá ha manifestado que los castellonenses son los primeros, pues "en todas las políticas han estado presentes por encima de los que vivien en otros lugares". El portavoz de Vox en el Ayuntamiento considera que han gobernado durante estos dos años "desde la escucha activa para hacer una ciudad más limpia, segura y más libre económicamente". "No se frenan los proyectos por rivalidad política", ha resaltado.