Carrasco rechaza quitar competencias al edil de Vox que pide que "moros e invasores" estén "fuera de Ceuta"

Pleno del Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

La alcaldesa asegura estar de acuerdo en que fue "una invasión", mientras la oposición reprocha al concejal su discurso de odio

CASTELLÓ, 24 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló Alberto Vidal ha reiterado hoy durante el Pleno que todos los "moros e invasores" tienen que estar fuera de Ceuta, tal y como manifestó en un vídeo en la red social de Facebook. La alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, por su parte, ha señalado que no le piensa retirar las competencias, tal y como han solicitado PSPV y Compromís, porque está de acuerdo en que "lo de Ceuta ha sido una invasión".

El edil de Vox ha afirmado que en 1609 "el Gobierno de España expulsó a los moros y ojalá este gobierno nacional también aprendiera a expulsar a todos los invasores que hay en Ceuta". El concejal ha manifestado su recuerdo para los ceutíes "que lo están pasando muy mal por culpa de la invasión", y ha indicado a la oposición que puede seguir pidiendo su dimisión.

"Los invasores a su casa, que los cuiden sus padres o su rey, y moro no es lo mismo que musulmán. Así que todos los moros y los invasores fuera de Ceuta", ha añadido.

Los concejales de Compromís Vera Bou e Ignasi Garcia han señalado que la corporación municipal no puede permitir discursos de odio y racismo. Concretamente Garcia ha indicado su deseo de que Carrasco expulse de sus competencias a Vidal, "puesto que -Vidal- quiere aplicar políticas de principios del siglo XVII en Castellón con unos discursos racistas y de odio que, por desgracia, normaliza, blanquea y, por lo que parece, le da apoyo usted", ha añadido dirigiéndose a la alcaldesa.

"Ante las declaraciones de Vidal, en las que no habla solo de Ceuta, sino donde reclama la expulsión de los moros, consideramos especialmente grave que un miembro de su gobierno señale a una comunidad entera por su religión y su origen y presente la expulsión de moriscos de hace más de cuatro siglos como un ejemplo que cabría recuperar", ha lamentado el portavoz de Compromís.

"DISCURSO QUE ESTIGMATIZA"

Para Garcia, Vidal está utilizando su condición para realizar "un discurso que señala y estigmatiza a una comunidad entera. Estas declaraciones no son compatibles con formar parte de un gobierno muncipal, por lo que hay retirar sus competencias".

La portavoz socialista, Patricia Puerta, en la misma línea, ha manifestado que la alcaldesa "lleva toda la legislatura blanqueando el discurso de odio de sus socios", y ha advertido que si no retira las competencias de Vidal, "seguirán amparando y normalizando este tipo de discursos de odio".

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha contestado a la oposición señalando que no piensa retirarle las competencias a Vidal porque está de acuerdo con él en que en Ceuta "ha habido una invasión".

"Yo podré tener divergencias con lo que piensa el señor Vidal en muchos aspectos, pero pienso como él y como acaba de decir la UE que lo de Ceuta es una invasión", ha insistido.

"Castellón está con Ceuta porque es España, y veo al Gobierno más preocupado por las redes sociales que por ayudar a nuestros compatriotas y al pueblo ceutí que está sufriendo y lo está pasando muy mal, y también sufren esos migrantes que han invadido Ceuta porque están viviendo en condiciones que no son dignas, por tanto lo mejor que podemos hacer es retornarlos a su país por ellos, por Ceuta, por España y por Castellón", ha subrayado Carrasco.

La alcaldesa también ha explicado que las declaraciones de Vidal no se han producido en el ejercicio de sus funciones, sino en sus redes personales. "Lo mejor que podemos hacer con toda la gente que ha entrado de forma masiva es retornarla a su país. Los niños pequeños donde mejor están es con sus padres", ha señalado la alcaldesa.

"EL GOBIERNO HA ABANDONADO A SU SUERTE A LOS CEUTÍES"

Carrasco considera que el Gobierno central ha "abandonado a su suerte" a los ciudadanos de Ceuta. "Si se hubiera ido de vacaciones un gobierno del PP, hubieran ardido las calles", ha concluido.

Por otra parte, el Pleno, que ha comenzado con un minuto de silencio por el fallecimiento de la exconcejala de Vivienda María Jesús Garrido, ha contado con la presencia de agentes de la Policía Local para protestar por sus condiciones laborales.

La alcaldesa se ha dirigido a ellos para explicales que el Gobierno municipal tiene "la mano tendida" para dialogar y mejorar las condiciones de la Policía Local, y ha asegurado que, en cumplimiento del fallo de una sentencia, se les pagará la productividad "desde ya".

El Pleno ha dado el visto bueno a dos mociones de todos los grupos políticos para la protección, restauración y reconocimiento patrimonial de la Panderola; y para garantizar la accesibilidad universal de los edificios y equipaciones de titularidad municipal y establecer un horizonte municipal de accesibilidad 2030.

Finalmente, se ha aprobado por unanimidad una declaración institucional de Vox y PP en la que se insta al Gobierno de España a implementar las medidas de alivio fiscal de las donaciones de alimentos con fines altruistas.