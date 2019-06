Carrasco seguirá siendo portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Castelló y Sergio Toledo el portavoz adjunto

Publicado 21/06/2019 14:21:05 CET

CASTELLÓ, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los 'populares' de la ciudad de Castelló han constituido durante la mañana de este viernes el Grupo Municipal Popular, en el que Begoña Carrasco continuará siendo la portavoz y Sergio Toledo el portavoz adjunto.

El Grupo Popular "defenderá en el Ayuntamiento de la capital de la Plana los intereses de los castellonenses, asumiendo, como principal partido de la oposición, la labor fiscalizadora al gobierno municipal", ha asegurado.

Carrasco ha manifestado que los siete concejales electos del Partido Popular están preparados para trabajar al servicio de los castellonenses y "contribuir a hacer de Castellón una ciudad llena de oportunidades, con más empleo, menos impuestos y mejor calidad de vida, pero para ello es preciso que el gobierno eche a andar tras el reparto de cargos".

La portavoz 'popular' contará con el edil Sergio Toledo "como portavoz adjunto, quien accede al cargo tras haber trabajado, codo con codo" con ella en el partido local, del que es secretario general.

De los nuevos concejales 'populares', Juan Carlos Redondo pondrá "la lupa" en los temas económicos, de hacienda y empleo, valiéndose de su experiencia de 25 años como asesor Laboral, Fiscal y Legal y de sus amplios conocimientos en el mundo empresarial y de la emprendeduría.

Por otra parte, Susana Fabregat, con un perfil periodístico y de iniciativa solidaria, llevará la voz en los aspectos que atañen a mayores y bienestar social. Los ediles veteranos Vicent Sales, María España y Vicente Guillamón seguirán defendiendo prácticamente las mismas áreas que tenían asignadas en la anterior legislatura.

En el caso de Vicent Sales, alternará la portavocía del Grupo Popular en la Diputación de Castellón con las áreas de Cultura y Participación Ciudadana a nivel local.

María España, licenciada en Magisterio y directora del colegio Fadrell, mantendrá el contacto con la comunidad educativa, con el comercio y con los entes festeros. Y Vicente Guillamón atenderá las necesidades y reivindicaciones de los vecinos del Grao para mejorar la calidad de los servicios que presta el Ayuntamiento.

Tras la reunión de trabajo que los siete concejales del Partido Popular han mantenido en el despacho de la tercera planta del consistorio municipal, quedan a la espera de que el nuevo equipo de gobierno constituya oficialmente las áreas de gestión para que la actividad municipal retorne "cuanto antes".

No obstante, tal y como ha apuntado la portavoz 'popular', Begoña Carrasco, el grupo "no ha dejado de pisar la calle" y va a "seguir defendiendo lo que es bueno para Castelló y los castellonenses, primando por encima de todo el interés general, denunciando el sectarismo y los intereses partidistas, si los hubiera, aunque esperamos que no vuelvan a caracterizar esta nueva legislatura".

"Castelló necesita un gobierno que no pierda el rumbo, que no genere expectativas inalcanzables, que no engañe y que cumpla con el principio de transparencia", ha destacado Carrasco, quien ha añadido que su línea de trabajo estará centrada en cinco ejes: la dinamización de la economía, el apoyo al desarrollo empresarial y la creación de empleo; una bajada de impuestos; una ciudad más social con oportunidades para todos; la defensa de la libertad; y la defensa de las señas de identidad, "porque nuestra ciudad y sus vecinos está por delante de todo lo demás", ha concluido.