Carrasco se suma al Día Internacional del Libro con la lectura continuada de 'Los viajes de Gulliver'

Begoña Carrasco, alcaldesa de Castelló - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 23 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, se ha sumado este miércoles a la celebración del Día Internacional del Libro participando en la lectura continuada de 'Los viajes de Gulliver' celebrada en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés, una iniciativa con la que la ciudad ha vuelto a mostrar su compromiso con la cultura, la lectura y el fomento de los libros, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Con su participación, la primera edil se ha unido a las numerosas personas que a lo largo de la jornada han querido conmemorar una fecha tan señalada, en una iniciativa que reivindica el valor de la lectura como herramienta de conocimiento, imaginación y crecimiento personal.

Begoña Carrasco ha destacado que en el Día Internacional del Libro quieren poner en valor la gran labor de quienes dedican historias, de quienes escriben, editan, recomiendan y acercan la lectura a tantas personas. "Los libros nos ayudan a comprender mejor el mundo, a imaginarlo y también a compartirlo, y por eso desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando todas aquellas iniciativas que fomenten el amor por la lectura", ha señalado.