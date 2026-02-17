Una casa se derrumba en Puçol sin provocar heridos pero deja 25 personas desalojadas

Imagen del derrumbe en Puçol - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 personas han tenido que ser evacuadas de cuatro edificaciones tras el derrumbe de una casa situada en la calle Sant Pere de Puçol (Valencia), que ha afectado a una vivienda colindante, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, que ha indicado que el siniestro no ha dejado daños personales.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 17.00 de este martes, por causas no precisadas. Hasta el lugar de los hechos se han movilizado dotaciones de bomberos de Sagunto y Pobla de Farnals, sargento de Sagunto, oficial, y se ha desplazado también la unidad UREC del Consorcio, para realizar asesoramiento y valoración de la estructura afectada.

Los especialistas han confirmando que no resultaba factible intervenir en posibles apuntalamientos por parte de los bomberos dado el estado en el que ha quedado la casa. Como consecuencia, las 25 personas evacuadas no pueden permanecer en sus domicilios. Los técnicos municipales se ha quedado al cargo de la situación.