Casa Mediterráneo defiende su actividad y elevará una queja al Tribunal de Cuentas por "información sesgada"

Archivo - El director general de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló, en una imagen de archivo - CASA MEDITERRÁNEO - Archivo

ALICANTE, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló, ha avanzado que el consorcio público elevará una queja a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, por la difusión de "información sesgada" a través de una "nota de prensa" sobre el informe de fiscalización correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025. Asimismo, ha defendido la actividad que se desarrolla en esta entidad pública, que tiene su sede en la antigua estación de Benalúa de la ciudad de Alicante.

Este martes trascendió que el Tribunal indicó que, pese a pertenecer a la Red de Casas adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Casa Mediterráneo funciona sin "dirección, asistencia técnica ni supervisión" del departamento que dirige José Manuel Albares y que, además, centra el grueso de su actividad en Alicante, lo que "limita su impacto en los países que constituyen su ámbito de actuación". También que "el sistema de control interno" evidencia "debilidades, carencias y aspectos a mejorar".

En declaraciones a Europa Press este miércoles, el director general considera que en ese texto difundido "omiten lo más mollar del informe", que dice que, "tras los análisis llevados a cabo durante la fiscalización, se concluye que los estados financieros" del consorcio "correspondientes al ejercicio 2024 expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera de la entidad y de los resultados de sus operaciones, de acuerdo con el marco de información financiera aplicable".

"No hay mácula en el estado financiero, que es lo mollar", ha insistido Perelló, quien ha afeado que se traslade que las actividades que se impulsan en Casa Mediterráneo "solo" tengan "consideración internacional cuando el director general o el personal viaja afuera".

"Si aquí vienen primeros ministros, grupos de la sociedad civil de países del extranjero, el programa Masar que trae gente de cinco países cuatro veces al año, si viene [Ursula] von der Leyen a la Casa o 30 ministros como van a venir en octubre, eso, como se ha celebrado en una provincia periférica, ¿no es internacional, es local, porque eso solo lo conoce la gente de Alicante? Como si no tuviera derecho la gente de Alicante", ha ironizado.

Y ha continuado: "Es una visión de desconocimiento absoluto de la misión de esta Casa y de la repercusión internacional que tiene. Es como si dijéramos que viene Donald Trump a Madrid y como Pedro Sánchez no ha viajado a Estados Unidos es actividad local de Madrid".

FISCALIZACIÓN

Sobre el informe, ha apuntado que "reconocen" que se han mejorado "la transparencia y las formas de funcionar y lo que dicen de que falta supervisión del Ministerio es otro desconocimiento, porque las actividades las prepara el director general, las aprueba el consejo rector, las supervisa el Ministerio y el plan estratégico lo firma el ministro cada dos años".

"La valoración global que hacemos en cuanto a la fiscalización es positiva para nosotros, lo que pasa es que confunde mucho que el propio Tribunal haga una nota sesgada, subjetiva y evidenciando un desconocimiento de la realidad que está fiscalizando", ha subrayado.

Perelló ha abundado en que "ya" habían reaccionado "al informe preliminar", pero que el conocido ahora es "el definitivo". Según ha afirmado, "el propio informe recoge" sus alegaciones, aunque cree que la nota emitida "no" plantea "lo mollar de la fiscalización" y Casa Mediterráneo se ha enterado de "qué alegaciones se han aceptado y cuáles no por la prensa".

"DESPRESTIGIO INEXISTENTE"

Del mismo modo, ha mostrado sus críticas por una "forma de comunicar que genera una imagen de desprestigio inexistente y que también habla de deficiencias en la capacidad analítica-técnica de algunos miembros de ese Tribunal".

"¿Con qué parámetro legal has llegado a la conclusión de que la actividad que se hace en Alicante con un primer ministro no es internacional? ¿O sea, que aquí el día 3 de julio, por citar lo más reciente, viene el presidente de Bosnia a la Casa y la actividad no es internacional? ¿Si voy yo a Sarajevo sí que es internacional?", se ha preguntado.

Finalmente, el director general del consorcio público ha indicado: "La Casa tendrá las recomendaciones y seguirá como está, porque el informe, en lo financiero, que es lo que nos importa, nos da la razón".