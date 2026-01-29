La Casa Museo Blasco Ibáñez ofrece este fin de semana dos visitas guiadas teatralizadas

Cartel de visitas - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Casa Museo Blasco Ibáñez ha programado dos visitas guiadas que se celebrarán este fin de semana, en el marco de la conmemoración del aniversario del nacimiento del reconocido escritor, político y periodista valenciano, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Blasco Ibáñez nació en València el 29 de enero del año 1867, hace ahora 158 años, y desarrolló, a lo largo de casi 61 años de vida, una intensa y prolífica actividad política, periodística y literaria.

Para dar a conocer su vida y su legado, el Ayuntamiento de València lleva a cabo una labor de divulgación a través de la Casa Museo Blasco Ibáñez, habilitada en el chalé que fue su residencia en la playa de la Malva-rosa.

Las visitas programadas serán de tipo teatralizado, con actores y actrices que recrearán los momentos históricos de la vida de Blasco Ibáñez, y permitirán al público asistente conocer de manera más cercana los hitos de la biografía personal, aventurera y literaria del escritor.

La primera propuesta tendrá lugar el próximo sábado, 31 de enero, con la visita teatralizada titulada 'La voluntad de vivir: historia de una pasión'. Se han programado dos pases de esta convocatoria, a las 11 y a las 12.30 horas. Tal y como han explicado sus promotores, "a través de este recorrido descubriremos la intensidad y la pasión que marcaron la vida y la obra del célebre escritor valenciano en su refugio junto al mar".

Al día siguiente, el domingo 1 de febrero, a las 11 horas, se realizará la 'Ruta literaria Arroz y tartana', centrada en la novela del mismo título que el autor publicó en el año 1894. La obra retrata la decadencia de la burguesía valenciana del siglo XIX, y constituye un acertado reflejo de la vida valenciana de la época.

El recorrido guiará a las personas asistentes por los escenarios de la novela, destacando el ambiente de la Valencia costumbrista. Para poder asistir a cualquiera de estas actividades, hay que formalizar la reserva en el teléfono 962082586.