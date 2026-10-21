La Casa Museo Modernista de Novelda explora la representación de la mujer y la naturaleza en el arte

Inaguración de la exposición 'Divino femenino. Ninfas, diosas y místicas en el arte' en la Casa Museo Modernista de Novelda - FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO

ALICANTE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mediterráneo ha inaugurado este miércoles en la Casa Museo Modernista de Novelda (Alicante) la exposición 'Divino femenino. Ninfas, diosas y místicas en el arte', una propuesta que explora la representación simbólica, mitológica y espiritual de la mujer y la naturaleza en el arte, desde la Antigüedad hasta principios del siglo XX, a través de los fondos artísticos de la propia organización.

La muestra, que podrá contemplarse hasta octubre de 2027, solo podrá visitarse mediante visita guiada de martes a domingo a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas, con un precio en la entrada general de seis euros y de cuatro en la reducida.

Así, la exposición reúne libros y objetos artísticos procedentes de las colecciones de la Fundación Mediterráneo y de la propia Casa Museo. Entre las piezas se encuentran pinturas de gran formato de Adelardo Parrilla y esculturas de Mariano Benlliure, integradas en un recorrido que se extiende por diferentes estancias del inmueble.

La presentación ha contado con la participación del nuevo presidente de la Fundación Mediterráneo, Matías Pérez Such; la comisaria de la exposición, Carmen Velasco, y la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Novelda, Genoveva Micó.

Durante su intervención, Pérez Such ha destacado que la Casa Modernista es "mucho más que un edificio de extraordinario valor arquitectónico" y ha aseverado que es "un testimonio de la historia de Novelda, de su desarrollo económico y cultural y del espíritu de una época", según ha indicado la Fundación en un comunicado.

"Nuestro compromiso es conservar este patrimonio, pero también mantenerlo vivo, acercándolo a la sociedad a través de propuestas que, como esta exposición, nos permitan descubrirlo desde nuevas perspectivas", ha apostillado.

Además, Pérez Such ha dedicado unas palabras de recuerdo a su antecesor en la presidencia de la institución: "Hoy es inevitable recordar a Luis Boyer, especialmente porque nos encontramos en Novelda, su ciudad natal, y en un lugar tan querido y representativo de su patrimonio como esta Casa Modernista. Luis dedicó diez años de su vida a presidir la Fundación Mediterráneo, demostrando un profundo compromiso con la institución y con la conservación de nuestro patrimonio cultural".

Por su parte, Velasco ha señalado durante la visita guiada a la muestra que esta exposición invita a redescubrir la Casa Modernista a través de dos elementos "esenciales" de su identidad artística: la mujer y la naturaleza.

Asimismo, ha resaltado la reivindicación de la figura de Antonia Navarro, "una mujer excepcional que supo abrirse camino en un mundo empresarial dominado por hombres y cuya personalidad sigue presente en cada rincón de este edificio", según Velasco.

De otro lado, la inauguración se enmarca en la celebración de Novelda Modernista, que tendrá lugar este sábado y domingo, a la que se suma la Fundación Mediterráneo con una nueva exposición temporal en la Casa Museo Modernista.

Con motivo de la apertura, la Fundación ha organizado una jornada de puertas abiertas este jueves, entre las 17.00 y las 20.00 horas, para visitar de manera gratuita la exposición.

SIMBOLISMO

Por otra parte, 'Divino femenino' propone "una lectura del simbolismo y las alegorías asociados a la figura femenina, la naturaleza y la espiritualidad, elementos recurrentes en el arte modernista".

De esta forma, la exposición se articula en torno a "la exaltación de la mujer y la naturaleza, la representación de lo divino y la figura de Antonia Navarro".

El recorrido toma como referencia las pinturas que decoran el comedor del edificio, cuya composición circular y motivos vegetales evocan los ciclos de la naturaleza, las estaciones del año y las guirnaldas renacentistas.

Este lenguaje simbólico se extiende a otros elementos presentes en la muestra, como la concha, asociada a la feminidad y al origen de la vida, o la hoja de parra, vinculada a la abundancia, la transformación y el ciclo vital.

En relación con la figura de Antonia Navarro, la exposición muestra a la mujer que destacó por "su capacidad para los negocios en una época en la que la actividad económica estaba mayoritariamente dirigida por hombres".

Su personalidad y sensibilidad artística, de acuerdo con la Fundación, resultaron "decisivas" en la configuración de la Casa Modernista, concebida como "una obra de arte integral en la que arquitectura, decoración y artes aplicadas forman un conjunto inseparable".

En este contexto, Velasco ha concebido una propuesta que establece un diálogo entre las piezas artísticas y los elementos decorativos del edificio y que resalta "la presencia constante de la mujer y la naturaleza en el imaginario modernista y en la propia historia de la casa".

DIFERENTES ESPACIOS

Según la Fundación, una de las particularidades de la muestra es que no se limita a la sala de exposiciones temporales, sino que se extiende por diferentes espacios de la Casa Museo Modernista, como el comedor, la capilla, la galería central de madera y algunas de las antiguas aulas del Colegio San José de Cluny.

Esta disposición permite integrar las obras en su contexto arquitectónico y recuperar el concepto modernista de obra de arte total, en el que los elementos decorativos, el mobiliario, la pintura y la escultura participan de una misma concepción estética.

Finalmente, la muestra incorpora también objetos de la vida cotidiana, publicaciones y elementos decorativos que reflejan la importancia de los oficios artesanales y la diversidad de materiales característicos del Art Nouveau y del eclecticismo de finales del siglo XIX y principios del XX.