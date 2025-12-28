Casi el 30% de los usuarios del TRAM d'Alacant se desplazan por trabajo y el 16%, por estudios

Archivo - El TRAM d'Alacant. - FGV - Archivo

ALICANTE, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Casi el 30 por ciento --en concreto, un 29,5%-- de los usuarios del TRAM d'Alacant se desplaza por motivos laborales, mientras que un 24,4% elige este medio por cuestiones relacionadas con su tiempo libre y un 15,7%, por asuntos académicos.

Así se desprende de la encuesta anual que realiza la entidad para conocer la opinión y características de las personas que hacen uso de este medio de transporte el Índice de Satisfacción al Cliente (ISC) 2025.

El informe permite señalar que el 29,5 % de los viajeros del TRAM d'Alacant se desplaza por motivos de trabajo; el 24,4 % por ocio (pasear, cine, comer); 15,7% por estudios; compras el 13,1%; encuentros con familiares y amigos el 7,8 %; visitas sanitarias el 3,7%; la realización de diferentes gestiones, un 3,2 %; y turismo, el 2,4%, detalla la Generalitat en un comunicado.

Entre los porcentajes de ocio, compras y turismo, se ha alcanzado este año el 39,9 %, casi uno de cada cuatro viajes realizados en TRAM d'Alacant.

Estos datos se han obtenido tras efectuar 1.584 entrevistas a personas mayores de 15 años, con un margen de error estadístico del +2,46 % y con un nivel de significatividad del 95,5 %.

Por sectores de actividad, el que más usuarios agrupa es hostelería, con el 18,6%; seguido de comercio/tiendas, con el 13,5%; limpieza o residuos urbanos, con el 12,4%; sanitarios, con el 10,3%; construcción e industria, con el 7,9%; docencia, con el 7,5%; y cuidador/cuidadora o empleado/empleada de hogar, con el 6,9%.

Respecto al lugar de residencia de los viajeros, un 57% reside en la capital y el 42,3% en el resto de la provincia. El 0,1% es de otra provincia de España y el 0,6% vive en el extranjero.

Entre los residentes del TRAM de fuera de la capital destaca el Campello, que aporta el 11,9% del total de pasajeros; San Vicent del Raspeig, con el 11,1%; Sant Joan d'Alacant, con el 9,7%; Benidorm con el 3%; la Vila Joiosa, con el 2,1 %; y el resto de la provincia, el 4,5%.

MEDIA SEMANAL

Sobre el uso del TRAM d'Alacant, el informe señala que el 50,4 % de los clientes lo utilizan a diario en las jornadas laborables; dos o tres días a la semana el 28,1 %; una vez a la semana el 15,5 %; y una vez cada quince días el 1,5 %. La media de utilización del metropolitano es de 3,4 días a la semana.

En cuanto al número de viajes que se llevan a cabo semanalmente, la encuesta señala que hasta cuatro desplazamientos lo realizan el 32,6 %; entre cinco y nueve viajes, el 23,7 %; entre once y diecinueve viajes, el 20,2 %; diez viajes lo realizan el 19,3 % de los usuarios; y veinte o más viajes, el 4,3 %. La media es de 8,1 viajes a la semana.

Las personas usuarias han otorgado una valoración de 7,29 puntos sobre 10 al servicio global de transporte que presta Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en la red del TRAM d'Alacant, de acuerdo con los resultados del Índice de Satisfacción al Cliente (ISC) 2025.

El porcentaje de viajeros que considera "satisfactorio" el servicio que se presta es del 59,7%, de los cuales el 19,6 lo valora con un 10. El porcentaje que lo califica de "normal" es del 38,3% y tan sólo el 2% restante siente "insatisfacción" con su funcionamiento.

Los aspectos del servicio que han recibido mejor valoración por parte de los clientes y clientas son la accesibilidad al tren (8,39 puntos); la amabilidad-atención de los empleados del TRAM d'Alacant (8,36); la seguridad en el trayecto (8,35); la facilidad y rapidez para adquirir el título en la estación (8,34); y la accesibilidad a la estación (8,33).