Casi el 60% de los centros de ESO y Bachillerato y el 33,6% de Primaria inicia el curso con la plantilla incompleta

La mayoría de colegios e IES encuestados aseguran no tener material sanitario suficiente para todo el curso, según STEPV

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los centros educativos de la Comunitat, especialmente de ESO, reclaman más profesorado para hacer frente al nuevo curso escolar mientras que en Infantil y Primaria hay más grado de satisfacción con el incremento de plantilla. El 58,8 por ciento de los centros de ESO, Bachillerato y FP han empezado el curso con la plantilla incompleta, una cifra que se reduce al 33,6% en Primara e Infantil.

Así se desprende de una encuesta realizada por STEPV a la que han contestado 187 centros de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP de toda la Comunitat Valenciana. La mayoría de colegios e IES encuestados aseguran no tener material sanitario suficiente para todo el curso, según este análisis, que revela que hay muchas aulas donde la ratio en los 'grupos burbuja' es superior a los 20 alumnos, aunque en la mayoría de casos se respeta. El sindicato trasladará estos datos en una reunión con Conselleria de Educación, que tendrá lugar este viernes.

Así, el 61,6 por ciento de los centros valencianos de Primaria e Infantil ha aumentado el número de unidades por la nueva organización a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus y el 92% la plantilla docente, según los resultados de este análisis.

La mayoría de los desdobles de unidades se han producido en diferentes cursos de primaria. Entre el 92% de los centros con aumento de plantilla, en un 30% han sumado un docente; en un 24,5% dos; en un 35,5% tres y en el 10% restante con más de tres. La mayoría de los incrementos de profesores han ido a las especialidades de Infantil (58,8%) y Primaria (54,4%). En tercer lugar se sitúa la especialidad Pedagogía Terapéutica (28,9%), seguido de Inglés (20,2%) y Audición y Lenguaje (16,7), y en menor medida, Educación Física (6,1%) y Música (3,5%).

La mayoría de los centros responden afirmativamente a la pregunta de si tienen el profesorado que han solicitado para el curso (48,7%); un 9,2% no habían pedido pero aún así han recibido más docentes; un 21% han visto aumentada la plantilla pero necesitan más profesorado y un 10,9% declaran que han reclamado docentes pero no han recibido ningún incremento.

Según refleja la encuesta, el 66,4% de los centros ha arrancado con la plantilla completa aunque el STEPV cree "preocupante" que un 33,6% aún no tenga todos los docentes que requiere, principalmente por bajas de profesorado que no han sido sustituidas (76,1%). El 34,8% son vacantes que aún no se han cubierto.

GRUPOS BURBUJA

En cuanto al alumnado, el 51,2% de los centros no superan la ratio de 20 alumnos por aula en los 'grupos burbuja'; en un 32,8% únicamente en algún grupo y un 14,4% en la mayoría de las aulas. Solo un 1,6% manifiesta que en ningún aula se mantiene la ratio en 20 alumnos, principalmente por falta de espacio (26,7) o por decisión del centro, por diversos motivos (48,6%).

Respecto al resto de grupos no burbuja, donde se debe respetar la distancia de 1,5 metros, el 84,5% afirma que sí que se mantiene esta distancia, mientras que el 10,7% dice que en algunas aulas sí y en otras no y el resto (4,9%) afirma que en ninguna aula se mantiene la distancia.

Sobre infraestructuras y recursos frente a la Covid-19, el 90,4% de los centros no han necesitado hacer obras para adecuar espacios; un 6,4% sí y un 3,2% lo tiene pendiente. Igualmente, el 99,2% no han solicitado espacios fuera del centro y solo un 0,8% afirman tener aulas fuera.

El 92,9% de los centros tiene mascarillas enviadas por Educación aunque un 89,5% creen que no tendrán suficiente para todo el curso. El 81,7% afirmen que han recibido la partida presupuestaria para este material; el 57,3% disponen de termómetro enviado por la Conselleria y un 30,6% tienen pero no suficientes.

ETAPAS SUPERIORES

En Secundaria, Bachillerato y FP han contestado 59 centros. De ellos, el 76,9% han incrementado las unidades --sobre todo en primero y segundo de ESO-- mientras que en el 21,1% no ha sido necesario. En la mayoría de los centros (58,8%) ha habido aumento de profesorado --de entre uno y cuatro docentes por centro (66,7%)--.

Sin embargo, solo el 35% de los centros señalan que este aumento es el que necesitan mientras que en un 65% precisan de más docentes para el curso. El 61,9% denuncian que tienen profesorado con más de 19 horas lectivas y solo un 38,1% no tiene ninguno con más de 19 horas, que es el máximo por regla general. En total, el 58,8% de los centres han comenzado con la plantilla incompleta pero al 71,4% les falta entre uno y dos docentes.

El 57,4% manifiesta que ha subido el número de alumnos sobre el curso pasado; en el 61,5% de los centros se respeta la distancia de seguridad mientras que en el 9,6% no y el 28,8% afirma que según aulas, en el 71,4% de los casos por falta de espacio.

El 75,5% de los centros ha aplicado la alternancia, mayoritariamente en primero de Bachillerato (54,7%) y en tercero y cuarto de ESO (47,2% y 49,1%, respectivamente). Segundo de Bachillerato es "significativamente" inferior al resto de grupos (un 20,8%) porque los centros han intentado la presencia diaria para hacer frente a las EBAU de acceso a la Universidad.

En infraestructuras, el 55,1% de los centro no han necesitado obras de adecuación de espacios, un 36,7% sí y en un 8,2% está pendiente. El 80,4% no han pedido espacios fuera y un 6,5% afirman tener aulas fuera del centro. El 82,6% dispone de mascarillas aunque un 95,7% no tendrán suficientes para todo el curso. A diferencia de primaria, la mayoría, el 85,7%, no han recibido dinero para estas compras. El 27,1% de los centros tienen termómetros; un 35,4% tienen pero en número insuficiente y al 29,2% no les ha llegado.