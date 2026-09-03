Castelló acoge este sábado un tributo a Mecano dentro de los actos del 775 aniversario de la ciudad

Castelló acoge este sábado un tributo a Mecano - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 3 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La plaza Mayor de Castelló acogerá este sábado, 5 de septiembre, el concierto gratuito del grupo Dalí, que ofrecerá un tributo a Mecano dentro de los actos conmemorativos del 775 aniversario de la ciudad. La actuación forma parte de la programación preparada para celebrar esta efeméride, que continuará desarrollándose y sumando nuevas propuestas a lo largo de todo el año.

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha destacado que "esta programación del 775 aniversario nace con la voluntad de ofrecer propuestas para todos los públicos y de hacer partícipe a toda la ciudad de una efeméride tan especial". "Queremos combinar actividades que nos acerquen a nuestra historia con otras propuestas más actuales, culturales, musicales y de ocio, como este concierto, que nos permitirá disfrutar en pleno corazón de Castellón de algunos de los grandes éxitos de Mecano", ha dicho.

Selma ha añadido que quieren que este aniversario se viva en la calle y que, a lo largo de los próximos meses, castellonenses y visitantes puedan disfrutar de una programación amplia, diversa y pensada para celebrar juntos los 775 años de la ciudad.

Dalí es una banda madrileña formada en 2016 por su vocalista, Stella Dalí, que cuenta con músicos especializados en el repertorio de Mecano. La formación ha recorrido durante estos años diferentes puntos de la geografía española con un espectáculo íntegramente en directo que busca reproducir con fidelidad el sonido de la conocida banda de los años 80.

El espectáculo recrea la atmósfera de los conciertos de Mecano a través de una cuidada puesta en escena, con vestuario, coreografías, producción audiovisual, iluminación y sonido. La propuesta tiene una duración aproximada de 90 minutos y está concebida para trasladar al público a algunos de los momentos más reconocibles de la trayectoria musical del grupo.

En el repertorio previsto figuran canciones como 'La fuerza del destino', 'Cruz de navajas', 'Hijo de la luna', 'Hawai Bombay', 'Mujer contra mujer', 'Hoy no me puedo levantar', 'Barco a Venus', 'Maquillaje' o 'Un año más', entre otros grandes éxitos de Mecano.

El concierto se suma así a las actividades culturales, patrimoniales, festivas y divulgativas organizadas con motivo del 775 aniversario de Castellón, una celebración que no se limita a los actos centrales de septiembre, sino que contará con nuevas iniciativas y eventos durante todo el año.