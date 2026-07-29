Castelló activa una red de oasis climáticos de 36 puntos para que la ciudadanía combata las olas de calor

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CASTELLó 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Castelló ha activado una red de oasis climáticos de 36 puntos, donde se encuentran edificios y espacios municipales, parques y espacios naturales, además de indicarse la ubicación de fuentes refrigeradas en diferentes puntos de la ciudad, para combatir las olas de calor y proteger a la ciudadanía.

El concejal de Patrimonio, Vicent Sales, ha presentado en rueda esta iniciativa con el objetivo de "ofrecer alternativas frescas y seguras y proteger a la ciudadanía ante las continuas olas de calor que se vienen sufriendo desde el pasado mes de junio". En este sentido, el edil ha recordado que "ha sido el gobierno de la alcaldesa Begoña Carrasco el que, dada la situación producida este año con las altas temperaturas continuadas, ha decidido poner en marcha esta iniciativa por primera vez en nuestra ciudad".

Para facilitar la localización de estas áreas de resguardo térmico, los ciudadanos podrán buscar a partir de la semana próxima el oasis climático más próximo a su domicilio a través de la página web del Ayuntamiento, donde se habilitará un mapa geolocalizado interactivo.

Sales ha detallado que esta nueva red "combina oasis climáticos en recintos cerrados dotados de aire acondicionado, agua potable y zonas donde sentarse y descansar, junto con espacios climáticos al aire libre ubicados en zonas de sombra donde poder estar a una temperatura menor que la del exterior. Entre las instalaciones elegidas figuran espacios culturales, dependencias municipales y centros de Gente Mayor, así como parques y jardines con áreas arboladas y fuentes públicas donde rehidratarse.

"Nunca hasta ahora el Ayuntamiento había puesto al alcance de la gente este tipo de espacios, contando como único precedente el que ha puesto en marcha el Institut Valencià de Cultura en el Auditori i Palau de Congressos", ha recalcado.

Asimismo, ha aclarado que "al tratarse de una experiencia piloto que se implementa por primera vez desde el Consistorio, los horarios y servicios se irán ampliando progresivamente en función de la demanda y de las necesidades que plantee la ciudadanía".

Sales ha detallado el número de puntos incluidos, por el momento, en este mapa interactivo "que incluye tanto edificios y espacios municipales, parques y jardines, además de fuentes de agua potable refrigerada".

EDIFICIOS MUNICIPALES

Así, el concejal ha mencionado que "en cuanto a dependencias municipales, forman parte de este mapa de oasis climáticos lugares como: Espai de Lectura Primer Molí; Tenencia Alcaldía Norte (Primer Molí) Espai de Lectura San Agustún y San Marcos; Espai de Lectura Manuel Azaña; Espai de Lectura Censal; Tenencia Alcaldía Sur; Palau de la Festa; Patronat d'Esports; Edifici Borrull; Tenencia Alcaldía Este (Patronat Esports); Espai de Lectura Antiga Estació; Espai de Lectura Centre Urban; Tenencia Alcaldía Oeste (Maset Blau); Menador; CEAC; Palau Municipal; Quatre Cantons; Negociado Interculturalidad; Museu de la Mar; Planetari; Espai de Lectura Joan B. Campos, Centre La Panderola y la Tenencia Alcaldía del Grao".

Por otro lado, los espacios naturales urbanos que han sido catalogados hasta el momento como "oasis climáticos" son los de: Parque Ribalta; Parque del Geologo Jose Royo Gomez; Parque Mérida; Pont de Ferro; Parque Rafalafena; Parque de la Botánica Carmen Albert; El Pinar y Parque de la Panderola en el Grao.

También se han incluído dentro de este nuevo mapa, las ubicaciones donde se encuentran las nuevas fuentes de agua potable refrigerada que ha instalado recientemente el Ayuntamiento de Castellón en colaboración con FACSA, que están localizadas en: plaza Fadrell; Paseo Buenavista; Plaza del Mercadillo (junto al Ayuntamiento); avenida Capuchinos y junto al Planetari de Castelló.

Asimismo, el concejal de Patrimonio ha hecho un llamamiento "a la precaución y al sentido común durante los episodios de calor extremo u olas de calor como las que se están dando este verano. Desde el equipo de gobierno se recomienda a la población evitar salir a la calle durante las horas centrales del día, hidratarse de manera frecuente y vestir ropa ligera adecuada.

Del mismo modo, el edil ha recordado que, en caso de encontrarse indispuestos a causa de las elevadas temperaturas, "los vecinos tienen a su entera disposición esta red de oasis climáticos municipales para recuperarse y proteger su salud".