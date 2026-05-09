Castelló apuesta por la cultura en la 41 edición del Festival de Danses de l'Antiga Corona d'Aragó

Castellón apuesta por la cultura en la 41 edición del Festival de Danses de l'Antiga Corona d'Aragó. - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, ha presidido este sábado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castelló de la Plana la recepción oficial a los participantes de la 41ª edición del Festival de Danses de l'Antiga Corona d'Aragó, que se celebra este fin de semana.

En un acto "cargado de simbolismo", Sales ha puesto de relieve el "compromiso" del gobierno municipal con la cultura y con este evento como una "cita ineludible en el calendario cultural de la capital".

Este año, los grupos invitados en esta edición 2026 del festival son el Grup Folklòric 'Sa Colla de Sant Rafel' (Ibiza); 'Esbart Dansaire Tarragona' (Tarragona). Grupo folklórico 'Alto Aragón' (Jaca, Huesca) y la Ansamblul de Dans Popular 'Maria Tanase' (Rumanía), según ha informado el consistorio en un comunicado.

Sales ha destacado que esta "es una cita que ya forma parte del ADN y que los castellonenses esperan con ganas, al convertir las calles y plazas en un escenario donde se unen los lenguajes universales de la danza y la música".

El concejal ha afirmado que "el Festival de Danses de l'Antiga Corona d'Aragó es un puente hacia los demás a través de una tradición compartida y también es una puerta abierta a quien, más allá de las fronteras, llega a Castellón para compartir sus bailes y música".

Vicent Sales ha asegurado que "una ciudad que pone la cultura al frente de sus prioridades no es sólo una ciudad más culta, es una ciudad más libre; ese compromiso con una cultura de todos y para todos es por el que trabajamos desde el Ayuntamiento de Castelló".

Sales ha enfatizado el "valor de la tradición y la cultura tradicional en la era digital": "En un mundo de inmediatez, la cultura debe ser un refugio, frente al ruido y las noticias falsas, el arte nos permite detener el tiempo para reencontrarnos con nuestra propia humanidad, con nuestra propia identidad".

EL TALENTO LOCAL COMO ANFITRIÓN

El concejal ha agradecido la labor de los grupos locales en la organización, y los ha calificado como "los mejores anfitriones que puede tener la ciudad". Así, ha reconocido el esfuerzo conjunto de la Escola de Dansa Castelló, Agrupació Folklòrica El Millars, Associació Cultural Grup Ramell, Grup de Danses El Forcat, Associació d'estudis tradicionals Grup Castelló y la Colla de dolçainers i tabaleters.

"Vuestro trabajo de más de cuatro décadas en la recuperación y difusión de nuestra música y danza es una tarea vital para este festival, la cultura y las señas de identidad de Castellón", ha señalado Sales. Finalmente, ha invitado a la ciudadanía a acudir y disfrutar de las diferentes actuaciones que restan.

La tarde de este sábado está prevista la II Jornada del Festival en la Plaza Mayor, precedido por un pasacalles por las calles del centro de Castelló y este domingo a las 18.00 horas será el turno de la III Jornada y clausura, también en el escenario de la Plaza Mayor.