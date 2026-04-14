Castelló cierra Escala a Castelló con cerca de 100.000 visitantes y 2,8 millones de impacto económico

Balance de la novena edición de Escala a Castelló - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 14 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La novena edición de Escala a Castelló, que se ha caracterizado por ser la más internacional de las celebradas hasta la fecha con esa Vía Mediterránea que une los eventos marineros de Castellón, Sète y La Spezia, se ha cerrrado con cerca de 100.000 visitantes y 2,8 millones de impacto económico, según ha informado el ayuntamiento.

En la rueda de prensa han estado la teniente alcalde del Grao, Ester Giner, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, el coordinador de la organización de Escala a Castelló, Fernando Viota, y el jefe de seguridad de la Autoridad Portuaria, Luis Oria.

La teniente alcalde del Grao, Ester Giner, ha asegurado que esta novena edición, "es un evento consolidado y, según los datos facilitados por la organización, la participación ha estado cercana a las 100.000 visitas y ha generado un impacto económico superior a los 2,8 millones de euros". El gasto promedio, según la organización, se ha situado en 30 euros por persona y día, "un indicador del impacto positivo que Escala a Castelló tiene sobre los sectores de la hostelería, el comercio y los servicios", ha dicho.

Además, la teniente de alcalde del Grao ha puesto en valor la internacionalización de Escala a través de la Vía Mediterránea. "Esa alianza nos fortalece, nos proyecta al exterior y sitúa a Castellón en un circuito internacional de festivales marítimos cada vez más sólido y prestigioso", ha subrayado.

Giner ha destacado, que en esta edición recién finalizada se ha apostado "por la internacionalización para obtener el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO". Pero, para Ester Giner Escala a Castelló es mucho más que números. "Es la celebración de nuestra identidad marinera. Es tradición, historia y divulgación", ha añadido.

UNESCO

Por su parte la concejala de turismo, Arantxa Miralles, ha querido destacar que "el Ayuntamiento de Castellón ya está en el camino de iniciar la tramitación administrativa para solicitar, siempre de la mano de Sète y La Spezia, que la Vía Mediterránea sea reconocida por la UNESCO". Además, para Miralles ese reconocimiento supondría un "paso histórico" para Castellón.

En cuanto al coordinador de Escala a Castelló, Fernando Viota, ha querido destacar esa involucración del Grao en este evento les hace sentir muy orgullosos de la colaboración, tanto de los ciudadanos como con el evento. Además, también ha señalado el orgullo de los capitanes. "Cuando vienen aquí, todos los capitanes se van sabiendo de Castellón, su cultura, y todos nos han pedido que quieren repetir, que quieren volver, que están enamorados de Castellón", ha indicado.

Además, Viota a avanzado que "lo mejor está por llegar", pues el año que viene está la décima edición y se está ya trabajando en ella".

LA EDICIÓN MÁS SEGURA

El jefe de Seguridad de la Autoridad Portuaria de Castellón, Luis Oria, ha subrayado que la normalidad ha sido la nota dominante durante las jornadas del evento náutico. "Estamos ante la edición con menos incidencias desde que se inició este proyecto. Los incidentes han sido prácticamente inexistentes", ha subrayado.

Este éxito en la gestión de la seguridad es el resultado de un ambicioso dispositivo coordinado por la Autoridad Portuaria. PortCastelló ha destinado un alto número de efectivos de personal propio, que han trabajado en turnos rotativos para garantizar cobertura las 24 horas del día durante toda la duración del evento. Este despliegue no solo se ha centrado en el control de flujos de personas en los muelles, sino también en la protección de las embarcaciones históricas y la vigilancia de la lámina de agua.

Luis Oria ha querido poner en valor dos factores determinantes para estos excelentes resultados. "Por un lado, debemos agradecer el extraordinario civismo mostrado por la ciudadanía, que ha disfrutado de la oferta cultural y marítima de forma responsable. Por otro, el esfuerzo organizativo y el amplio despliegue de seguridad han permitido prevenir cualquier situación de riesgo, garantizando la integridad tanto de los visitantes como de las tripulaciones y las propias embarcaciones", ha afirmado.

La novena edición de Escala a Castelló ha destacado este año por la recreación de una batalla naval, celebrada el pasado domingo en aguas del puerto, entre el bergantín Phoenix y el brick Grace, dos de las embarcaciones más emblemáticas participantes.

El evento también ha sido un éxito de visitantes, con la apertura al público de las once embarcaciones participantes y una amplia programación marinera y familiar. Entre las actividades más destacadas figuraron el desfile marinero, el mercado marinero, las justas, la subasta tradicional de pescado organizada por la Cofradía de Pescadores y el bocadillo gigante de sepia, de más de 200 metros, elaborado por Las Planas con la colaboración de 30 personas.