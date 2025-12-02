Castelló cierra el mes de noviembre con una ocupación hotelera que roza el 70%

CASTELLÓ 2 Dic. (EUROPA PRESS) - -

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Castelló, Arantxa Miralles, ha hecho balance de la ocupación hotelera de noviembre en la ciudad de Castelló, que ha rozado el 70 por ciento durante todo el mes. Esta cifra, según ha destacado, es "muy buena" teniendo en cuenta que el año pasado la ocupación fue del 59%, y demuestra los "grandes esfuerzos" que se están haciendo para desestacionalizar la oferta y lograr que también en los meses fuera del verano haya una gran afluencia y, por tanto, un importante impulso económico.

Miralles ha subrayado que "el fin de semana del 21 al 23 de noviembre fue especialmente positivo, alcanzando un 85% de ocupación hotelera. Esta fecha coincidió con la celebración del Campeonato de España Nacional de Gimnasia Rítmica, que reunió en la ciudad a más de 4.400 deportistas. "Fue un fin de semana que llenó nuestros hoteles, dinamizó la ciudad y volvió a demostrar que el deporte es un motor turístico y económico de primer nivel", ha dicho.

El mes de noviembre también estuvo marcado por la llegada de visitantes vinculados al turismo de congresos. Castellón acogió los Premios Nacionales de Hostelería, con más de 400 asistentes; las Jornadas Autonómicas de la asociación profesional científica AEN-PV, con 250 participantes; y el XVIII Congreso Internacional del Técnico Cerámico, que atrajo a más de 350 profesionales del sector. En este sentido, la concejal ha añadido que "estos datos de asistencia confirman que el turismo de congresos es clave para la desestacionalización y para consolidar a Castellón como un punto de encuentro profesional".

La edil de Turismo ha destacado asimismo "el éxito del Mes del Arroz, con más de siete actividades gastronómicas celebradas durante los fines de semana del mes, todas ellas con una participación prácticamente completa". "Hemos puesto en valor la enorme riqueza gastronómica de Castellón y la excelente acogida demuestra que la gastronomía es un atractivo turístico cada vez más relevante", ha subrayado.

CIFRAS ANUALES

Por otro lado, la concejal de Turismo también ha hecho balance de los datos anuales de pernoctaciones de turistas nacionales, que muestran un crecimiento sostenido y notable. Entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, Castellón registró 411.633 pernoctaciones, mientras que en el periodo de septiembre de 2024 a agosto de 2025 la cifra ascendió a 476.899, lo que supone un incremento del 15,86%.

"El año pasado ya celebrábamos un crecimiento del 8% respecto a 2022, y este año damos un salto todavía mayor, con casi un 15% más de pernoctaciones", ha destacado Miralles. Además, ha explicado que "son datos que ponen en valor el trabajo conjunto del sector y la capacidad de La ciudad para atraer visitantes durante todo el año. "Seguimos creciendo, y eso es una magnífica noticia para nuestra economía, para el empleo y para la consolidación de Castellón como un destino turístico de referencia", ha finalizado.