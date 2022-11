Castelló conmemora el 1 de noviembre ante el mausoleo donde descansan los restos de 107 represaliados

CASTELLÓ, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castelló ha celebrado la festividad de Todos los Santos ante el mausoleo donde descansan los restos de 107 represaliados, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco; la concejala de Cementerios, Isabel Granero; y la concejala de Memoria Democrática, Verònica Ruiz, junto a otros miembros del equipo de gobierno, han asistido al cementerio de San José y han participado en el acto de homenaje a los difuntos celebrado en el cuadro civil.

El acto ha sido celebrado junto al nuevo Memorial construido por la empresa mixta Nuevo Cementerio para poder reubicar a víctimas de la represión franquista exhumadas de la fosa común del cementerio cuya identidad no ha podido ser verificada.

Amparo Marco ha destacado que "hoy se cumple justo un año desde la inauguración de este mausoleo, un año en el que se ha completado la primera fase de este proyecto que ahora aloja los cuerpos de 107 víctimas del franquismo cuyos restos no han podido ser identificados", ha dicho.

El mausoleo se ha construido junto al simbólico muro existente en memoria de los olvidados, en la zona del cuadro civil, para crear nuevos nichos en los que reubicar los cuerpos exhumados cuyo AND no ha podido ser contrastado. Por ello, en estos nichos se ha inscrito el nombre que aparece según el registro del cementerio, fosa y sepultura donde aparecieron, pero sin poder cotejar el AND para certificar su identidad.

Marco ha puesto en valor la "importancia" de este mausoleo por ser "un espacio con el que devolvemos la dignidad a represaliados que no han podido ser identificados".

Castelló se encuentra en la quinta fase de los trabajos para recuperar los cuerpos de los represaliados por el franquismo, en los que se prevén localizar e identificar 59 víctimas. En esta campaña, el Ayuntamiento ha recibido ocho peticiones de familiares para localizar a sus antepasados.

En las cuatro anteriores campañas, las del 2018, 2019, 2020 y 2021, el Ayuntamiento de Castelló ha exhumado 67 cuerpos, que se suman a los 52 de las campaña 2020 y 2021 de la Diputación de Castelló y a los 36 de la doble campaña de 2020 de la Generalitat Valenciana.

La alcaldesa de Castelló ha destacado "importancia" de estos trabajos durante el homenaje celebrado hoy en el cuadro civil del cementerio de San José. "Es un proyecto de dignidad, que ha permitido hasta ahora localizar los restos de 155 personas asesinadas por el franquismo por el único hecho de defender la causa democrático", ha recalcado.

Marco ha destacado además el "compromiso" asumido por el gobierno municipal desde 2015 para "recuperar el tiempo perdido en políticas de memoria democrática" y ha puesto en valor los "grandes pasos dados en este proceso de reparación moral y legal".

La concejala de Cementerios, Isabel Granero, ha recordado que, como todos los 1 de noviembre desde hace cuatro décadas, han ido al cementerio "a honrar la memoria de quienes fueron fusilados por tener ideas contrarias a quienes se impusieron en la guerra y acabaron con las libertades".

Por su parte, la concejala de Memoria Democrática, Verònica Ruiz, ha destacado que "es un deber social y democrático honrar la memoria de todos los que sufrieron la injusticia del olvido y el silencio de la sumisión impuesta por el fascismo".

"Hacemos de la verdad, la justicia y la reparación cimientos indispensables desde donde construir una sociedad verdaderamente democrática, que no siga negando y relegando al olvido el horror, la humillación y el miedo de los y las demócratas de nuestra historia más reciente; de ellos y también de ellas", ha subrayado.