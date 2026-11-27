Encendido de luces en la Plaza Mayor - AYUNTAMIENTO CASTELLÓ

CASTELLÓ, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Castelló ha inaugurado este viernes por la tarde de manera oficial su programación navideña con el tradicional encendido de las luces de Navidad en la Plaza Mayor que ha congregado a miles de personas en el corazón de la ciudad.

Un acto que ha estado presidido por la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, acompañada por las reinas de la fiestas, María Collados y Nayra Luque, la concejala de Fiestas, Noelia Selma, la concejala de Cultura, María España, así como otros concejales, tal como ha informado el consistorio en un comunicado.

El acto ha arrancado con la intervención de dos actores interpretando a un abuelo y a su nieta dando paso a la proyección de un videomapping sobre la fachada del Ayuntamiento, relatando una historia sobre la búsqueda de una Navidad que parece perdida, con referencias a la luz de las gaiatas, a las tradiciones y paisajes locales y al 775 Aniversario de la fundación de la ciudad de Castellón.

Tras la esperada cuenta atrás, la alcaldesa de Castelló, acompañada por la concejala de Fiestas, Noelia Selma, y las reinas de las fiestas de Castellón han activado el botón del encendido oficial de la Plaza Mayor, con su árbol de Navidad y los ángeles que decoran la plaza, así como la iluminación de toda la capital.

MÚSICA PARA DAR LA BIENVENIDA A LA NAVIDAD

Inmediatamente, un remate pirotécnico de fuegos artificiales ha iluminado el cielo de la Plaza Mayor, dando paso a la actuación musical del grupo musical Tennessee, que ha interpretado una canción navideña, a capela, desde el balcón del Ayuntamiento.

La fiesta ha continuado sobre el escenario de la Plaza Mayor con el concierto de Cuti Vericad, Tennessee y otros artistas invitados, que han animado al público asistente, culminando con la salida de un grupo de animación desde la Plaza Mayor que ha recorrido las principales calles adyacentes de la ciudad para animar la jornada del 'Black Friday'.

UNA INSTALACIÓN CON 96 EMPLAZAMIENTOS

El Ayuntamiento de Castelló ha instalado a la largo de toda la ciudad un sistema alumbrado navideño compuesto por 1.724.506 lámparas LED de bajo consumo distribuidas en 96 emplazamientos distintos entre calles y plazas, alcanzando una potencia instalada de 160 kW.

Entre los elementos más destacados de esta edición figuran tres ángeles monumentales ubicados en la propia plaza Mayor y otro en la Puerta del Sol, una gran lámpara dorada con motivos navideños en la plaza de la Pescadería y una bola luminosa de 12 metros de diámetro situada en la avenida de Lidón. Asimismo, el montaje ornamental se completa con 29 adornos sobre columnas en la avenida Hermanos Bou y otros 29 en el paseo de la Universitat, cuatro adornos en la calle Rafalafena y dos arcos luminosos en la calle Temprado.

El encendido de este viernes ha coincidido también con la celebración de la campaña comercial del 'Black Friday', tras la petición del Consejo de Comercio para impulsar la actividad y la afluencia en el comercio local y fomentar las compras en esta jornada.

La agenda de actividades navideña que ha arrancado hoy continuará durante todo este fin de semana. Y tras el encendido celebrado hoy tanto en la Plaza Mayor como en todos los barrios, mañana sábado 28 de noviembre tendrá lugar el 'V Concurso Internacional de paella amb pilotes' en el Segon Molí.

Además, tanto el sábado como el domingo 29 de noviembre se desarrollarán talleres de LEGO en el edificio Menador y el público podrá volver a disfrutar de parte del espectáculo de proyecciones sobre la fachada del Ayuntamiento.