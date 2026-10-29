Castelló guarda un minuto de silencio por el aniversario de la dana en un Pleno sin debate por el accidente ferroviario

Ayuntamiento de Castelló - ARCHIVO

CASTELLÓ 29 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Ayuntamiento de Castelló ha guardado hoy un minuto de silencio por el segundo aniversario de la dana en un Pleno en el que solo se ha desarrollado la parte ordinaria, sin debates, tras el acuerdo alcanzado ayer por todos los portavoces de los grupos municipales debido a la situación de primer día de luto oficial decretado por el accidente ferroviario en Urda (Toledo).

"Creo que es momento de estar todos unidos y mostrar el apoyo y solidaridad de Castellon", ha indicado la alcaldesa, Begoña Carrasco, quien ha recordado que el Ayuntamiento se ha sumado a los tres días de luto oficial decretados y han quedado suspendidas todas las actividades municipales lúdico festivas y "las que puedan contravenir ese duelo y sentimiento de tristeza que tenemos todos los castellonenses y los españoles por la tragedia ocurrida ayer", ha dicho.

Tras el minuto de silencio por el segundo aniversario de la dana, el Pleno ha tomado conocimiento de la renuncia al cargo del concejal socialista Jorge Ribes, cuya plaza será ocupada por Sofía Camañes.

Así mismo, se han aprobado, con los votos a favor del equipo de gobierno -PP y Vox- y la abstención de la oposición -PSPV y Compromís- dos Reconocimientos Extrajudiciales de Créditos de obligaciones indebidamente adquiridas por importes de 1.687.472 euros y 652.452 euros.

Además, se ha dado el visto bueno por unanimidad a la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Castelló (2016-2024), para la inclusión de la Zona de Bajas Emisiones.

Finalmente, también por unanimidad, se ha aprobado la aceptación de la delegación de competencias para la incoación, instrucción y resolución de procedimientos sancionadores por la comisión de infracciones en materia de viviendas de uso turístico ubicadas en el término municipal, y para la revisión de los actos administrativos que se deriven, y la solicitud de la adhesión del Ayuntamiento al convenio marco suscrito entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para la delegación de las citadas competencias y aprobación del convenio.