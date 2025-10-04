Castelló impulsa una formación "pionera" y gratuita para 'Actuar en Cine y Televisión'

La concejala de Cultura de Castelló, María España, en el rodaje de una película. Imagen de archivo. - AYTO CASTELLÓ

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Castelló ha impulsado el curso 'Actuar en Cine y TV', una formación "pionera" y gratuita, que se dirige a jóvenes y adultos que quieran formarse en interpretación audiovisual.

Se trata de una experiencia piloto que se desarrollará en las instalaciones del Menador, entre noviembre de 2025 y junio de 2026, y que contará con 20 plazas ofertadas, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

El plazo de preinscripción finalizará el 17 de octubre de 2025 y las solicitudes se podrán presentar por sede electrónica o presencialmente en el registro del Ayuntamiento o Tenencias de Alcaldía.

La matrícula en este primer curso será gratuita, al tratarse de una iniciativa pionera para valorar la acogida. En caso de que haya más solicitudes que plazas disponibles, se realizará el preceptivo sorteo público.

La concejala de Cultura, María España, ha destacado que es una iniciativa que "quiere dar respuesta a una demanda que nos han hecho llegar muchos ciudadanos". "La posibilidad de formarse en interpretación audiovisual sin tener que salir de Castelló, porque aquí tenemos los mismos profesionales que en cualquier parte de España", ha resaltado.

Así, ha detallado que la formación va a contar con "destacados profesionales" del mundo de la interpretación a nivel nacional para formar a los nuevos talentos castellonenses. "Estamos seguros que este primer curso va a ser un éxito y va a crecer en los próximos años", ha enfatizado la edil.