Castelló llevará una oferta a Fitur con eclipse, Festival del Viento y Escala a Castelló como "grandes pilares"

Presentación de la oferta de Castelló en Fitur - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 15 Ene. (EUROPA PRESS) - -

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y la concejal de Turismo, Arantxa Miralles, han presentado la oferta turística con la que la ciudad estará presente en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se celebrará la próxima semana en Madrid, en la que eclipse, Festival del Viento y Escala a Castelló serán las apuestas "clave".

Bajo la frase viral 'Castellón es otra cosa', la campaña se apoya en una comunicación visual fresca y reconocible que pone el acento en aquello que hace única a la ciudad, resaltando su carácter mediterráneo, sus tradiciones y el sentimiento de pertenencia que define a Castellón como un destino auténtico y diferente.

A la presentación han asistido representantes del sector turístico castellonense, entre ellos el Gabinete de Informes Turísticos de la Universitat Jaume I, las asociaciones HOSBEC y ASHOTUR, así como el director general del Aeropuerto de Castellón (Aerocas), Justo Vellón, poniendo de manifiesto tanto la implicación del ámbito académico, como del tejido empresarial y asociativo en la proyección de Castellón en esta feria de alcance internacional.

"Castellón se prepara para volver a ser protagonista en Fitur, una feria que se celebrará del 21 al 25 de enero y que constituye uno de los principales escaparates internacionales del sector turístico. Acudimos a esta cita para compartir todo lo que Castellón tiene para ofrecer en materia turística, con una estrategia clara y coherente, alineada con un modelo de ciudad que cree en su potencial, en su identidad y en la fortaleza de su oferta", ha señalado la alcaldesa.

"No quiero olvidar la importante apuesta que este equipo de gobierno está realizando por la potenciación del Turismo de Congresos que permite la desestacionalización y que ayer mismo abrimos las puertas de la nueva Oficina 'Castellón Convention Bureau' en la Estación de ADIF", ha añadido.

Carrasco ha destacado los tres "grandes pilares" de la oferta turística que Castellón llevará a Fitur, entre los que se cuentan "el eclipse total de sol del 12 de agosto, "un acontecimiento extraordinario que situará a Castellón en el mapa internacional y convertirá las playas y el Planetario en epicentro del turismo y la ciencia", según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El segundo es Escala a Castelló, "que consolida al puerto como espacio cultural, gastronómico y de ocio, y refuerza las alianzas con Sète y La Spezia dentro de la Vía Mediterránea. Y el tercero, la nueva edición del Festival del Viento, un evento "que pone en valor las tres playas de arena fina y agua cristalina, reflejando la clara apuesta por un turismo activo, saludable y familiar".

Por su parte, Miralles ha destacado "la relevancia de Fitur como una plataforma clave para reforzar la visibilidad turística de Castellón". "Se trata de una cita imprescindible para mostrar al mundo lo que nos hace únicos como destino. Por ello, este año hemos diseñado una campaña visual potente que pone en valor nuestras diferencias frente a otros destinos y que refleja por qué Castellón es una ciudad especial, con identidad propia y mucho que ofrecer poniendo el foco en la singularidad cultural, paisajística y social de la ciudad", ha subrayado.

La concejal de Turismo ha explicado que "el lema de este año, 'Castellón es otra cosa', surge de un testimonio difundido hace un tiempo en un programa de televisión, que se viralizó en redes sociales y afirmaba que Castellón no era una ciudad referente". "Aquellas palabras generaron debate, pero, sobre todo, despertaron algo muy importante: el orgullo de ser y sentirse de Castellón. Ese orgullo colectivo y la confianza en el atractivo turístico de nuestra ciudad son el punto de partida de la programación que vamos a presentar en Fitur", ha apuntado.

"Este mensaje se convierte en el eslogan de la campaña, desarrollada con la colaboración de la empresa MD Studio, y no es solo un lema, sino una declaración de intenciones. Refleja una ciudad diferente, con un espacio propio dentro del turismo nacional e internacional, y que apuesta por un modelo turístico sostenible, diversificado y de calidad", ha añadido.

STAND

Durante el fin de semana del 25 y 26 de enero, coincidiendo con las jornadas abiertas al público de Fitur, el stand de Castellón se transformará en un espacio dinámico e interactivo. En él se recreará un programa de citas en el que los visitantes participarán en una dinámica de preguntas diseñada para descubrir, de forma lúdica, qué hace especial a la ciudad.

Este espacio contará con premios de merchandising, como pañuelos creados especialmente para la ocasión e inspirados en las fiestas de la Magdalena, así como con un rincón en el que los asistentes podrán compartir, con humor y espontaneidad, su visión de la auténtica ciudad del Mediterráneo. En palabras de Miralles, "se trata de una acción pensada para conectar con públicos jóvenes y nacionales, combinando códigos actuales con un trasfondo profundamente tradicional".

Por otro lado, las fiestas de la Magdalena tendrán un papel central en el stand. Durante el fin de semana, una maqueta de la Gaiata de la Ciudad 2024 y otra de la Gaiata de la Ciudad 2025 estarán expuestas en el espacio de Castellón como algunos de los símbolos más representativos de su patrimonio cultural y turístico.

PROGRAMACIÓN

En la línea de continuar potenciando las playas de Castellón y su vínculo con el mar, la capital de la Plana tendrá una destacada presencia en Fitur con dos presentaciones en la sala central del espacio de la ComuniTAT Valenciana. La primera de ellas será la presentación de la programación vinculada al eclipse total de sol del verano de 2026, el miércoles 21 de enero a las 14.30 horas. La segunda gran cita será la presentación de una nueva edición del Festival del Viento el jueves 22 de enero a las 15.00 horas en la plaza central.

Siguiendo esta misma estrategia de promoción del litoral, el viernes 23 de enero se presentará la IX edición de Escala a Castelló, que contará con la participación de representantes de las ciudades de Sète (Francia) y La Spezia (Italia).

La gastronomía será otro de los ejes destacados de la promoción de Castellón en Fitur. El miércoles 21 de enero se celebrará un showcooking de arroz a banda a las 14.00 horas, seguido de un showcooking de tapas a las 15.00 horas, culminando la jornada con la presentación de la Asociación Gastronómica de Castellón a las 18.30 horas. Además, el viernes 23 de enero a las 14.00 horas tendrá lugar un showcooking de ximos con degustación.

Entre las presentaciones más relevantes figura también la de los eventos deportivos previstos para 2026, que se llevará a cabo el miércoles 21 de enero a las 11.30 horas. Asimismo, se presentarán las acciones vinculadas al turismo de congresos a través de la red Convention Bureau. La rueda de prensa tendrá lugar el viernes 23 de enero a las 12.00 horas.

FIESTAS DE LA MAGDALENA

Las fiestas de la Magdalena contarán con una jornada especial de promoción el sábado 24 de enero a partir de las 11.00 horas. Durante el acto se presentarán los principales eventos y actividades de estas fiestas tan representativas de Castellón y, al igual que en la edición anterior, se recreará el tradicional desfile nocturno del tercer domingo de Cuaresma, con la participación de la reina de las Fiestas, Clara Sanz, su corte de honor, las madrinas y los presidentes de las gaiatas. El desfile contará además con cinco dolçainers que pondrán la música tradicional castellonense.

Paralelamente a estos actos, el Patronato Municipal de Turismo de Castellón aprovechará su presencia en FITUR para mantener reuniones y encuentros de promoción con los principales agentes, actores y medios del sector turístico. Toda la información sobre la campaña y las actividades programadas puede consultarse en la web oficial del Patronato de Turismo: www.castellonturismo.com.